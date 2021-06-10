Bts Nedir, Ne Demektir? K-Pop Grubu Bts Hakkında Merak Edilenler Ve Bilinmesi Gerekenler

O dönem hiç kimse bir hip-hop idol grubunun Billboard'da 1 numara olmasını ve yalnızca üç yıl sonra diğer pek çok küresel müzik listelerine girmesini beklemiyordu. BTS oldukça hızlı bir şekilde dünya üzerindeki en popüler grup haline gelmiştir. K-pop'u dünya çapında bir kitle haline dönüştürmüş ve her hareketini dikkatle takip eden önemli bir hayran kitlesine sahip durumda olan “A.R.M.Y” olarak adlandırılan hayranlarıyla erkek grupların öncüleri haline gelmiştir.

BTS Nedir, Ne Demektir?

BTS dünya çapında oldukça büyük bir üne sahip hale gelmiş olan bir müzik gurubudur. BTS müzik gurubu, 2015 tarihinde bir Kore müzik gösterisi olan SBS MTV Show'da ilk galibiyetini elde etmiştir. O dönemde hiç kimse bir hip-hop idol grubunun Billboard'da 1 numara olmasını ve yalnızca üç yıl gibi kısa bir sürecin ardından diğer birçok küresel müzik listelerine girmesini beklemiyordu.

BTS ne demektir sorusunun yanıtı şu şekilde verilebilmektedir: "BTS" kabaca "kurşun geçirmez izciler" anlamına gelmekte olan "bangtan-sonyeondan" kısaltması olarak kullanılmakta olan bir ifadedir. J-hope, grubun nesillerini hedef almış durumda olan önyargı mermilerine karşı direniş olmayı ve gururla sahip durumda oldukları değerleri korumak amacı doğrultusunda çaba göstermeyi amaçladığını açıklıyor.

2017 senesinde Temmuz ayında, grup kısaltmasının taşımakta olduğu anlamını, "Beyond The Scene" Türkçedeki karşılığı olan Sahnenin Ötesinde adlı İngilizce versiyonunu da içerecek biçimde genişletmiştir. Belki de bu durum, gurubun küresel hakimiyet için hazır olduklarının bir işareti haline gelmiş olmaktadır.

K-POP Grubu BTS Hakkında Merak Edilenler ve Bilinmesi Gerekenler

BTS üyeleri kimlerdir sorusunun yanıtı şöyledir: Jin (Kim Seokjin), RM (Kim Namjoon), J-hope (Jung Hoseok), Suga (Min Yoongi), V (Kim Taehyung), Jimin (Park Jimin) ve Jungkook (Jeon) olmak üzere yedi üyeden meydana gelmektedir. Jungkook). Kore dilinde, Japonca ve İngilizce bilen RM, grubun lider ve atanmış sözcüsü olmaktadır.

Roller bakımından RM, Suga ve J-hope rapçiler, Jin, Jimin, V ve Jungkook gurubun vokalistleridir. Sahnede J-hope, Jimin ve Jungkook'a “dance-line” lakabı ile anılırken, genellikle Jin ve V özellikle kırmızı halıda kalıcı izler bırakmaya devam etmektedir.

Gurubun sahip olduğu A.R.M.Y. kısaltmasının ne olduğu şu şekilde açıklanmaktadır: Grup üyeleri, adlarını açıklarken “Genç nesle atılan kurşun gibi fazla beklentilerin, psikolojik ve baskıların güçlükler karşısında kurşungeçirmez biçimde duracağız" olarak ifade etmişlerdir. Kendilerini kurşungeçirmez olarak tanıtan grup üyeleri, hayranlarını da İngilizce’de “ordu” anlamını ifade gelen “ARMY” olarak adlandırmıştır. Ayrıca ARMY'de bir kısaltma olarak düşünüldüğünde kendilerini, “Adorable Representative M.C fot Youth” Türkçe'deki karşılığı ile “Gençliğin Sevimli Temsilcisi” olarak ifade etmektedirler.

Kendi şarkılarını kendileri yazıyor: Fenomen olmadan önce de şarkı yazmış olan ilk gruplar arasında yer alan BTS, şarkılarında ikili ilişki temasına ve zorbalığa, son dönemlerde de depresyon ve kendini sevme gibi sosyal konulara değinilmektedir. Bundan dolayı bu müzik gurubunun hayranları yalnızca akılda kalıcı olan değil, aynı zamanda derinliğe de sahip durumda olan ve onlara düşünecekleri bir şeyler veren melodilerin tadını çıkarmaktadırlar.

2018 Ağustos ayı itibarıyla grubun lideri konumunda yerini almış olan RM 105, J-hope 77 ve Suga ise 75 şarkının telif hakkına sahip durumdadır. Gurubun diğer üyeleri de yakın zamanda şarkı yazma sürecine daha aktif bir şekilde katılmaya başlamıştır.