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Brunch nedir, ne anlama gelir? Brunch saat kaçta yapılır, ne yenir?

Brunch nedir, ne anlama gelir Brunch saat kaçta yapılır, ne yenir

Brunch kelimesi, son zamanlarda çok sık kullanılan ve çok merak edilen kelimeler arasında yer alıyor. Öğle kahvaltısı şeklinde de özetleyebileceğimiz bir kavram olan brunch, hafta sonlarının vazgeçilmez etkinliğidir. Özellikle de çalışan ve sabahları erken saatlerde kalkan kişilerin, en çok sevdiği hafta sonu etkinliğidir. Brunch nedir, ne anlama gelir sizler için derledik.

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Brunch, her sabah erkenden kalkmak zorunda olan ve kahvaltı fırsatı bulamayan kişiler için uyuma fırsatı verir. Brunch; genellikle sabah 12’de başlar ve en az öğlen 3’e kadar sürer.

 Brunch Nedir?

 Brunch, İngilizce’de kahvaltı (breakfast) ve öğle yemeği (lunch) kelimeleri ile türetilmiştir. Öğle kahvaltısı olarak tanımlanan brunch, özellikle yoğun iş temposunda çalışarak kahvaltı etmeye vakti olmayanların gerçekleştirdiği bir hafta sonu etkinliğidir. Aynı zamanda brunch, kişilere uyuma fırsatı verir.

 Brunch Ne Anlama Gelir?

19. yüzyılın sonralarına doğru İngiltere’de başlayan ve oranın kültüründen gelerek, şimdi tüm dünyada uygulanan brunch kavramı, aslında bizim kültürümüzde kahvaltıları temsil ediyor. Kahvaltıda omlet, tost, melemen, kızartma, mıhlama gibi lezzetleri içeren Türk Mutfağının her kahvaltısı aslında bir brunch örneğidir. Brunch öğünü, Türkiye’de çok sevililiyor. Bunun nedenlerinden birisi de Türk mutfağının lezzetlerini içermesinden kaynaklanıyor.

 Brunch Saat Kaçta Yapılır?

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 Brunch, öğle kahvaltısı olarak da adlandırılır. Brunch, İngiltere kültüründen tüm dünyaya yayılan ve çok sevilen bir hafta sonu etkinliğidir. Özellikle de çalışan ve kahvaltı yapmaya vakit bulamayan kişilerin hafta sonunu iple çekmesini sağlayan bu etkinlik, çalışanlara uyuma fırsatı da veriyor. Brunch genellikle, sabah 12’de başlar ve en az öğlen 3’e kadar sürer. Bu sayede özellikle de yoğun tempoda çalışan kişiler hafta sonu keyfini doyasıya çıkarma fırsatı buluyor.

 Brunch’ta Ne Yenir?

 Brunch kültürünün ev sahibi olan İngiltere’de, omlet dahil olmak üzere patates cipsleri, yumurta çeşitleri, fırında fasulye, mantar, puding ve sütlü çay gibi alternatifleri de bulunur. Bu alternatiflere ek olarak bir de Amerikan kültüründen çıkan ‘Eggs Benedict’ ismi verilen bir çeşit soslu yumurtalı tarif İngiliz brunchlarının vazgeçilmezi haline gelmiştir.

 Eggs Benedict yapılış aşamaları ile ülkemizde özellikle de Artvin bölgesine ait olan çılbıra benzetilir. Ülkemize ait de pek çok brunch tarifi bulunuyor. Bunlardan bazıları ise; omlet, menemen, sucuklu yumurta, mıhlama, sucuklu ve kaşarlı yumurtadır. Aynı zamanda peynir çeşitleri ( dil peyniri, taze kaşar, eski kaşar, beyaz peynir, keçi peyniri, tulum peynir, ezine peyniri, süzme peynir, örgü peynir, otlu peynir, Kars gravyeri, çivil peyniri...) brunchların olmazsa olmazlarıdır. Bunun yanında salam, sucuk ve diğer şarküteri ürünleri, gözleme çeşitleri, reçel çeşitleri, paçanga böreği, tatlı tuzlu ikram çeşitleri, pancake, krep, bal ve tereyağı gibi ürünler brunchlarda sıkça tercih edilir. Pratik ürünler ile çok şık brunch ürünleri hazırlanabiliyor.

 Brunch Yapacaklara Öneriler

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 Uzmanlar kahvaltının önemini her zaman vurgular. Uzmanlar, her ne kadar kahvaltının önemini vurgulasa da brunch konusunda da uyarıyorlar. Brunch, uzun sohbetler eşliğinde edilen bir öğündür. Brunchın insanları daha çok yemeğe teşvik ettiğini ve daha sonra da hareketsiz kalındığı için yediklerin vücutta yağ olarak kalmasına neden olduğunu söylüyorlar. Bu keyfin önemli bir sorun haline gelmemesi için etkinlikten sonra biraz hareket edilmesi gerekiyor.

 Hafta sonları ailecek hoş sohbet eşliğinde güzel vakit geçirmek ve geç kahvaltı etmek isteyen kişiler için brunch vazgeçilmezdir. Özellikle de geç saatlerde başlaması sebebiyle çalışan kişiler, brunch yapmayı çok severler. Pek çok kişi, sevdikleri ve ailesi ile brunch eşliğinde güzel vakit geçirme imkanı bulabilir.

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