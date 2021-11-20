Bronş nedir, görevleri nelerdir? Bronşların dolu olduğu nasıl anlaşılır, açılması içi ne yapılır?

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Bronş, pek çok hastalığa karşı koruma sağlar. Aynı zamanda, nefes alıp vermeyi sağlayan en önemli sistemler arasında yer alır.

Bronş Nedir?

Akciğerlerin hem sağ hem de sol tarafında yer alan soluk borusunun çevresinde toplanan bölüme bronş ismi verilir. Bronşlar, sağ ve sol bronş olmak üzere ikiye ayrılır. Sol bronş, sağ tarafta bulunan bronşa göre çok daha uzundur. Boyları ise, yaklaşık olarak 4,5 cm olan bronşlar nefes alıp vermeye yardımcı olur. Bronşlar, dışarıdan alınan karbondioksitlerin oksijene çevrilerek vücuda kan pompalanmasını sağlar. Kişinin düzenli ve rahat bir şekilde nefes almasını sağlayan en önemli sistem bronşlardır.

Bronşların Görevleri Nelerdir?

Akciğerlerin tam ortasında yer alan soluk borusu, hayati fonksiyonların doğru ve düzgün bir şekilde yerine getirilmesini sağlar. Akciğerlerde yer alan sağ ve sol bronşlar, görevleri nedeni ile çok önemlidir. Bronşlar, vücuda oksijen sağlayan en önemli yerlerden biri olarak vücut organlarını harekete geçirir.

Akciğerlerde yer alan ve bu organların düzgün ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan en önemli yer bronşlardır. Akciğerin sağ ve sol taraflarında bulunan bronşlar, zararlı oksijeni ve karbondioksiti temiz oksijene çevirir. Kişileri pek çok hastalıktan korumaya yardımcı olan bronşlar, özellikle de kış aylarında sıkça yaşanan gribal hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Bronşlar, solunum sisteminde bulunan hücrelerin işlevlerini düzgün bir şekilde yerine getirilmesi sağlar. Kanın kalbe düzgün bir şekilde düzgün bir şekilde kan akışını sağlayan bronşlar, hayati öneme sahiptir.

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Akciğerlere kadar ulaşan karbondioksit, kimi zaman vücut için tehlikeli ve zararlı olabilir. Akciğerin sağ ve sol tarafında yer alan bronşlardan içeri doğru giren karbondioksitin temiz oksijene çevrilmesini sağlar. Aynı zamanda kan hücrelerini oksijen aracılığı ile yeniler. Sistematik ve düzenli bir şekilde çalışan bronşlar, insanları hastalıklardan korumaya yardımcı olur. Kan içinde bulunan oksijen, bronşlar tarafından sağlanır. Bu sayede vücutta zararlı karbondioksit birikimi de gerçekleşmez.

Bronşların Dolu Olduğu Nasıl Anlaşılır?

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Bronşların bazı etkenler sonucunda enfeksiyon alması ve bu nedenle de bronşları içerden kaplayan mukozanın tabakalaşarak bronşları kapaması sonucunda bronşit oluşur. Bronşit ise, akut ve kronik bronşit olmak üzere ikiye ayrılır. Bu rahatsızlık özellikle de alt solunum yolları rahatsızlıkları içine girer.

Akut bronşit, mikropların yol açtığı enfeksiyonlar nedeni ile yaşanan bir sorundur. Bronşit tedavi edildiği zaman iyileşme gösterir. Kronik bronşit ise, daha çok koah hastalığı ve sigara kullanımı gibi nedenler sonucunda ortaya çıkar. Bu hastalıklar, kolay bir şekilde iyileşme göstermez.

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Bronşların Açılması İçi Ne Yapılır?

Bronşit, doktor kontrolünde tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Bronşaların açılması için şu adımların takip edilmesi gerekir;

Balgam sorunu yaşayanların tuzlu su ile gargara yapması gerekir.

Kuru ve nemsiz ortamlar, kişinin solunum sıkıntısını arttıran bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle de doğal nemlendiriciler ile ortam atmosferini ideal bir ortama sokabilirsiniz.

Akut bronşit hastalığı hücresel kalıntılar ve mukus nedeni ile o bölgenin daralmasına yol açar. Bu nedenle de ödemi kontrol altına alarak mukus oranını azaltmak için hasta kişilerin bolca su tüketmesi gerekir. Bronşit tedavisi hastalığın durumuna ve şiddetine göre değişir.