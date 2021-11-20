Bronkospazm nedir, belirtileri nelerdir? Akut bronkospazm tanısı ve tedavi yöntemleri..

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Astım hastası olan kişilerde hava yollarının şişmesi söz konusudur. Aynı zamanda da yanık hale gelir. Bu bir durumun sonucunda ise, kişinin hava yolları tıkanabilir.

Bronkospazm Nedir?

Bir insanın solunum yollarını çevreleyen kas bantları vardır. Bu kas bantlarının gerilmesi ve bunun sonucunda da hava yollarının daralması söz konusu olur. Meydana gelen bu olumsuz duruma da bronkospazm ismi verilir. Bronkospazmların görülmesinin önemli olan nedenleri ise şunlardır:

Amfizem,

Astım,

Bazı gıda katkı maddeleri,

Sigara tüketimi,

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) hastalığı,

Bazı kimyasallar,

Kronik bronşit,

Evcil hayvan tüyü,

Aşırı egzersiz yapmak,

Polen, toz ve küf gibi çevresel alerjen etkenler,

Genel anestezi,

Hava kirliliği ya da duman,

Bakteri, fungal ve viral akciğer enfeksiyonları,

Tansiyon ilaçları,

Antibiyotikler,

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Steroidal olmayan antienflamatuarlar gibi kan inceltici özelliği bulunan ilaçlar buna neden olabilir.

Bronkospazm Belirtileri Nelerdir?

Bronkospazm belirtileri çok belirgin bir özelliğe sahiptir. Ama semptomların şiddeti doğrudan hava yollarının ne kadar dar olduğu ya da hava akışının ne kadar kısıtlandığı ile yakından ilgilidir. Bazı zamanlarda bronşitlerin belirtileri çok uzun bir süre devam edebilir. Semptomlar üç aydan dazla sürerse kronik bronşit olarak tanımlanır. Bronkospazmın en çok görülen belirtileri ise şunlardır:

Öksürme,

Hafif baş ağrısı ya da baş dönmesi hissi,

Göğüs ve sırtta ağrı, daralma ve gerginlik hissi,

Yeterli hava alma ya da nefes alma zorluğu çekme,

Görünürde bir neden olmasa da yorgun ve bitkinlik hissetmek,

Solunum sırasında hırıltı ya da ıslık sesi duyulması

Bronkospazm Tanısı Nasıl Konur?

Başvurduğunuz hekiminiz, şikayetlerinizi ve semptomlarınızı dinleyerek, tıbbi hikayenize uygun bir fizik muayene yapar. Akut bronşit genellikle ağır seyreden bir üst solunum yolu enfeksiyonunun ardından ortaya çıkar. Bununla birlikte, balgamlı öksürük sıkça görülür.

Kronik bronşit ise, herhangi bir enfeksiyon oluşmamasına rağmen geçmeyen ve uzun süreli öksürük şeklinde tanımlanır. Aslında bronşit bir dışlama tanısıdır.

Uzun süreli öksürüğe yol açabilecek diğer nedenler, çeşitli tetkikler ve fizik muayene ile elendikten sonra bronşit teşhisi konulur. Buna istinaden de tedavisine başlanabilir. Hekiminiz sizden şu testleri talep edebilir:

Kan tetkikleri

Balgam testi

Spirometre

Arteriyel kan gazı

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Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması

Bronkospazm Tedavisi Nasıl Yapılır?

Genellikle bronkospazm hastalığının görüldüğü durumlarda bir doktor bronkodilatörler reçete eder. Bu ilaçlar, hastanın hava akışının artması ya da hava yollarının genişlemesi şeklinde etki eder.

Bronkospazmları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar tablet, enjekte edilebilecek şekilde hazırlanan sıvı formlarda olsa da çoğu solunduğu zaman en etkili ilaç olarak kullanılır. En iyi tedavi yöntemi, yaşanan spazmların şiddeti ve bunların hangi sıklıkta ortaya çıktıkları ve nedenleri gibi kişisel faktörlere bağlıdır.

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Bakteriyel olduğu tespit edilen bronşitlerde antibiyotik kullanımı çok sık tercih edilir. Aynı zamanda akut bronşitlerin bir kısmının virüslerden kaynaklanması nedeniyle herhangi bir antibiyotiğe gerek duymadan iyileşebilir. Ama yine de semptomların kontrol altına alınarak hastalığın ilerlememesi için bazı tedaviler uygulanabilir.

Bronşitler için uygulanan tedaviler genellikle bronşları rahatlatıcı etki yapar. Aynı zamanda mukusun koyulaşmasını engelleyen ilaçlar kullanılır. Akut bronşitte bol su tüketimi, alerjiye yol açan ya da bronşları tahriş eden maddelerden uzak durmak, tedavinin çok önemli bir parçasıdır.