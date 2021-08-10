Brokoli Kaç Dakikada Haşlanır? Düdüklüde Veya Tencerede Ne Kadar Sürede Pişer?

Brokoli, küçük yeşil yumrulardan oluşan çok sağlıklı bir sebzedir. Karnabahara benzer bir yapısı olan brokoliyi çok seven kişiler bulunmaktadır. Bu sağlıklı ürünü tencerede veya düdüklüde kolayca haşlama şansınız vardır.

Brokoli Kaç Dakikada Haşlanır?

Brokoli, çok uzun süre haşlanmaması gereken bir sebzedir. Bu sebze çok fazla haşlandığında besin değeri kaybolmaktadır. Çünkü çok fazla haşlanan brokoli erimeye başlar. Bu yüzden brokoli haşlarken dikkatli olunmalıdır.

Brokoliyi tencerede ortalama 10 dakika haşlamak yeterlidir. Düdüklüde ise 5 dakika haşlamak gerekmektedir. Brokoliyi çok eritmeden güzelce haşlamanız lazımdır. Bu haşlama yöntemi ile oldukça başarılı bir iş çıkarabilirsiniz. İsteyen herkes kolay ve hızlı bir şekilde brokoli haşlayabilir. Haşlanan brokoliyi istediğiniz şekilde zevkle tüketebilirsiniz.