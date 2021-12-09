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Brokoli hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Brokoli en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Brokoli hangi mevsimde yetişir ve toplanır Brokoli en taze hangi ayda markette olur ve bulunur

Brokoli, günlük hayatta sıklıkla tüketilen besinlerden biridir. Özellikle kış aylarında çokça tercih edilmektedir. Brokolinin insan sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Bu bakımdan brokoli ile ilgili birçok şey merak edilir. Sizler için Brokoli hangi mevsimde yetişir ve toplanır? Brokoli en taze hangi ayda markette olur ve bulunur tüm detayları ile derledik.

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Brokoli, lahana familyasına ait bir sebzedir. Özellikle kış mevsiminde tüketilen bir besindir. Küçük bir ağaca benzeyen brokolinin birçok faydası bulunmaktadır.

 Brokoli Hangi Mevsimde Yetişir Ve Toplanır?

 Brokoli nemi ve güneşi seven bir sebzedir. Bu sebeple dona karşı hassa olan bu sebze daha çok ılıman iklimlerde yetişmektedir. Aynı zamanda brokoli yetiştiriciliği için en uygun aylar Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları olmaktadır.

 Brokoli ilkbahar ve sonbaharda ekilebilmektedir. İlkbaharda ekilen brokoli yaz mevsimin edilir. Sonbaharda ekilen brokoli ise kış aylarında hasat edilmektedir. Ayrıca brokoliler ekiminin yapılmasından 3 ay sonra toplanabilir.

 Brokoli En Taze Hangi Ayda Markette Bulunur?

 Brokoli sebzesini her mevsimde manav ya da marketlerde bulunur. Fakat brokoli tüketiminin en ideal ayları kış aylarıdır. Vücut direncini artıran ve bağışıklığı güçlendirmesi ile bilinen brokoliyi yaz ve kış aylarında taze bir şekilde bulabilmek mümkündür.

 Brokolinin Ekim, Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat ayları içerisinden çokça tüketilmesi hastalıklara karşı vücut direncini artıracak ve koruyacaktır. Bu nedenle brokolinin taze olanını kışın tüketmek oldukça önemlidir.

 

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