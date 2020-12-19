Broker nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Broker olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Broker genel olarak finansal anlamda iş yapmakta olan kişilere denilmektedir. Bu kişiler çoğunlukla kendilerini düşünerek hareket ederler.

Broker Nedir?

Broker, alım ve de satım işleri ile ilgilenmekte olan şirketlere aracılıklar yapan komisyonculardır. Broker genelde kişileri ve ya firmaları temsil ederek çalışırlar. Her ne kadar bir firma için ya da herhangi birisi için işler yapsa da her daim kendilerini düşünerek hareket ederler. Buna ek olarak iş yapmadan önce de mutlaka komisyon ücreti ve ya alacağı konusunda hazırlıklı olarak sözleşme imzalatır ve de kendisini güven altına alırlar.

Broker Ne İş Yapar?

Broker yani komisyoncuların genelde çalıştığı alana göre ismi değişmektedir. Bu alanlarda çalışan komisyoncular, komisyon ücreti ile birlikte yüklü miktarda para kazanırlar. Özellikle borsada alım ve ya satım ile ilgilenen broker, yüklü miktarda para kazanabilmektedir. Ayrıca başarılı ve de işinde uzman olan broker bazen yıllık milyon dolarlar bile kazanabilmektedir. Bu sebepten dolayı borsada iş yapan firmalar çok başarılı broker ile çalışıp kendileri de yüksek miktarlarda gelir elde ederler. Broker her daim komisyonu ile iyi kazançları sağlar.

Broker Nasıl Olunur?

Broker olmakta aslında genel itibarıyla herhangi bir Broker Belgesi ya da sertifikası gibi bir şey yoktur. Fakat başarılı bir broker olmak ve firmalarda komisyoncu şeklinde çalışmak için üniversiteler de bu konu ile ilgili bölümleri bitirmeli ve ya SKP eğitim programlarından da mezun olunmalıdır.

Broker Olma Şartları Nelerdir?

Üniversitelerde genelde ekonomi bölümü bitiren kişiler borsalarda hem firmalarda broker olarak çalışır hem de ekonomiyi bildiği sebebi ile başarılı olabilmektedir. Günümüzde sigortada broker olabilmek için üniversitelerde yer alan sigortacılık bölümünü bitirmek gereklidir.

Broker Görevleri Nelerdir?

Günümüzde brokerlar, iş ahlakı ve de etiği gereği bazı sorumluluklara sahip olan bireylerdir.

Satıcı ve de alıcı arasındaki ilişkileri yürütmek ile görevlidirler. Müşterileri adına alım ve satım işlemlerini başlatmak broker mesleği yapan kişilerin ilk görevidir. Kendilerine başvuran her müşterinin yatırım portföyünü her daim brokerlar yönetir.

Müşterilerin bütçelerine bakarak satın alım gücünü ve ya aynı zamanda sahip olduğu risk tolerans düzeyini de bu kişiler belirlemektedir. Borsada aktif bir şekilde görünen senaryoyu ve bu senaryonun gerçekleşmesi muhtemel beklentileri de müşterilere aktarırlar. Günümüzde müşterilere hisse senetleri ve de bunun yanı sıra bir tahvil alım satımı konusunda brokerlar danışmanlık hizmeti verirler.

Ticari piyasaların satın alımları için performans konusunda detaylı bir şekilde analizler yaparlar. Ayrıca aracılık yaptıkları müşterilerin iletişimlerini kendi aralarında tutmaktadırlar.

Broker Maaşları Ne Kadardır?

Günümüzde bu meslek her ne kadar Avrupa’da çok yaygın olsa dahi Türkiye’de son zamanlarda broker mesleği çok yaygın olmaktadır. Broker yani komisyoncu olan bir bireyler yaptığı iş ve başarıya göre de kendi bütçesini belirlerken yaşanan başarısızlıkları ise o bireyleri işsiz bırakabilir.

Komisyoncu maaşları çalıştığı sektöre göre değişiklik gösterebilir. Bu konu hakkında bir örnek verecek olur isek borsada, forex ve ya diğer finans anlamında çalışmakta olan broker aylık yaklaşık olarak 10.000 TL civarında maaş almaktadır. Bu başarılı işinden dolayı da ekstra prim alabilmektedir. Fakat sigorta broker olan kişiler yaklaşık olarak 4.000 TL maaş almaktadır. Sigorta sektöründe prim olayı ise finansa göre daha düşük olup maaşlar çalışılan firmalara göre değişiklik gösterebilmektedir.

Broker İçin İş İmkanları Nelerdir?

Ülkemizde broker olmak isteyen kişiler, üniversite mezunu olması gereklidir. Komisyoncuların çalıştığı bu alanlardan bazıları aşağıdaki gibi olup ona göre adlandırılırlar.

Sigorta,

Borsa,

Forex,

Emlak,

Gemi Yükü,

Dış ticaret ve İç Ticaret broker diye adlandırılırlar.