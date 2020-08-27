Bro ne demek? Bro nedir? Bro Kelimesi neden ve kimler için kullanılır?

Bro kelimesi İngilizcede brother sözcüğünün kısaltılmış halidir. Türkçedeki genel anlamı ise, ‘erkek kardeş’ üzerinden ifade edilir. Ancak kısaltılmış hali ile beraber aynı zamanda arkadaş veya dost ve kardeş gibi genel ifadeler de almaktadır.

Bro Ne Demek?

İnsan ilişkileri konusunda daha iyi bir yakınlık elde edebilmek için brother kelimesi İngilizcede bro olarak kullanılmaktadır. Bu doğrultuda bro kelimesi şu anlamlara geliyor.

- Erkek kardeş

- Kardeş

- Dost

- Arkadaş

- Birader

Yukarıdaki bu ifadeler ortak şekilde İngilizcede bro anlamı ile ifade edilmektedir. Özellikle Yakın arkadaşların birbirlerine samimi şekilde hitap etmeleri için İngilizcede brother kelimesi kısaltılmıştır. Yani aslında kan bağı ile bir erkek kardeş için brother kelimesi kullanılsa dahi, ünümüz İngilizcesi içerisinde yukarıdaki anlamları üzerinden de ele alınmaktadır.