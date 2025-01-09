Britanya’da büyük gurur

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She Inspires Vakfı’nın verdiği ödüllerde, dünyanın 80 ülkesinden seçilen kadınlara, bireysel başarılarını, toplumsal değişime katkılarını ve ilham verici hikayelerini paylaşma fırsatı sunuluyor. Eğitimden sanata, sağlıktan teknolojiye kadar geniş bir yelpazede ödüllerin verildiği yarışmada, özellikle sürdürülebilir kalkınma, eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal farkındalık projelerine imza atan kadınlar öne çıkıyor. Vakfın farklı kategorilerden biri olan ‘Dünyaya İlham Veren Kadınlar’ kategorisinin birincisi olan Zeynep Erciyas Toz, Gemlik ve Niğde’de geçen başarılı öğrencilik yaşamının ardından 22 yıl önce başladığı öğretmenlik mesleğinin son yıllarında özel yetenekli öğrencilerin keşfine yöneldi. Ulusal ve uluslararası pek çok projede koordinatörlük yapan Zeynep öğretmen aynı zamanda Avrupa STEM hareketi olan Scientix Projesi Türkiye Elçilerinden biri olarak seçildi. Aynı zamanda MEB bünyesinde STEM (Fen bilimleri, teknoloji, mühendislik, matematik) Eğitici Eğitmeni, Girişimci Mentörü, Türkçe Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitici Eğitmeni ve Tübitak Projeleri Eğitici Eğitmeni olarak görev yaptı. ”Adım Adım Robotik Kodlama 7 yaş ve 9 yaş” kitaplarının yazarı olan Toz, ‘Özel Yetenekli Öğrencilerin Destek Eğitimi Dersinde Kullanılacak Etkinlikler’ kitabını da kaleme aldı. 4 yıl önce Esenyurt BİLSEM’de göreve başlayıp özel yetenekli çocukların keşfi ve eğitimi için çalışan Toz, kendisine She Inspires Vakfı’nın ‘İlham veren kadın’ ödülünü getiren başarısını şöyle anlattı:

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ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN KEŞFİ İÇİN ÇALIŞTI

BİLSEM’de çalışmaya başlamadan önce de sınıf öğretmeni olarak üstün yetenekli çocukların tespiti ve özel eğitim planlamaları için çalışıyordum. O dönemde aslında çevremizde çok fazla üstün yetenekli çocuk olduğunu ve onların da öğrenme güçlüğü çeken çocuklar gibi destek eğitim almaları gerektiğini farkettim. MEB, kendi sınıfımda tanıladığım özel yetenekli öğrencilere özel bir öğretmen gönderdi. Bir destek eğitim odası açıldı. Yani üstün yetenekli öğrencilerimizi tespit etmemle birlikte okulumuzda küçük çaplı bir BİLSEM açıldı diyebiliriz. Burada STEM eğitimi ve robotik kodlama üzerine kıymetli çalışmalar yapıldı. Bu eğitimleri sadece üstün yetenekli öğrencilere değil tüm öğrencilerime verdim. Tüm bu gelişmelere kavuşmak aslında kendisi de üstün yetenekli olan kızımın durumu dolayısıyla benim bireysel mücadelem sonucunda gerçekleşti diyebilirim. Öğrencilerime karne verirken velilerime de bir karne verirdim ve onların artılarını eksilerini bu yansıtırdım.

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STEM VE ROBOTİK KİTAPLARI YAZIYOR

Tek başıma yazdığım ‘Adım Adım Robotik Kodlama’ adında 7 yaş ve 9 yaş için ayrı iki kitabım var. EBA’da bilişim teknolojileri üzerine bulunan kitaplarda da yazarlık yaptım. Geleneksel çocuk oyunlarını derslere entegre edecek dökümanlar oluşturdum. STEM üzerine meslektaşlarıma eğitimler veriyorum. İlkokul öğretmenim İsmet Liman’ı çok sever sayardım. Bu ödülde ve yazdığım kitaplarda onun katkısı çoktur.

SHE INSPIRES ÖDÜLLERİ NEDİR?