Bring 2. Ve 3. Hali Nedir? Bring Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Bring, geçmiş zaman söz konusu olduğunda 2. Hali kullanılan bir fiildir. Past tense, Türkçesi geçmiş zaman demektir. Üçüncü hali ise geçmiş ya da yakın geçmiş zaman olarak kullanılmaktadır. Past perfect tense ya da present perfect tense şeklinde yazılmaktadır. Yakın geçmiş zaman ise, geçtiği halde etkisi devam eden fiili durumdur. Tüm öznelerde aynı şekilde kullanılmaktadır.

Bring 2. ve 3. Hali Nedir?

Bring 2. Hali; past tense(geçmiş zaman) demektir. Ancak düzensiz fiillerden olduğundan değişime uğramakta ve brought şeklini almaktadır. 3. Hali ise; past perfect tense Ya da present perfect tense şeklinde, geçmiş yahut yakın geçmiş zaman demektir. Öznelerde kullanımı da aynı şekilde olmaktadır.

Bring Fiilinin İkinci ve Üçüncü Halleri İle Örnek Cümleler

Bring fiilinin 2. Hali, cümlede, Brouth olarak yazılıp Bröt olarak okunmaktadır. 3. Hali ise; Brought olarak yazılıp Bröt olarak okunmaktadır. İlgili örnek cümleler;

Brouth 2. Hali; cümle içinde kullanıldığında Brougth,

He didn’t bring a gift with him to Lisa’s

Türkçesi, O lisa’nın doğum gününe gelirken yanında hediye getirmedi.



3. Halde ise, İkinci hale benzer şekilde kullanılmaktadır. Brouth olarak kullanılan Bring fiili, past perfect tense veya present perfect tense şeklinde kullanılır.

She has brouth you here although she knew you were an unwanted guest!

Tükçesi, Senin istenmeyen bir konuk olduğunu bile bile seni buraya getirmiş!