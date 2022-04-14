Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Bring 2. Ve 3. Hali Nedir? Bring Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Bring 2. Ve 3. Hali Nedir Bring Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Bring 2. Hali; İngilizcede sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Fiilin geçmiş zaman(past tense) halini anlatmakta düzensiz fiil olduğundan da brought hali almaktadır. Bring fiili 3. Hali ise; ikinci haline benzer şekilde past perfect tense yahut present perfect tense, yani geçmiş ya da yakın geçmiş zaman olarak kullanılmaktadır. Burada sizin için Bring 2. ve 3. Hali nedir? Bring fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleler hakkında detayları derledik.

Haberin Devamı

Bring, geçmiş zaman söz konusu olduğunda 2. Hali kullanılan bir fiildir. Past tense, Türkçesi geçmiş zaman demektir. Üçüncü hali ise geçmiş ya da yakın geçmiş zaman olarak kullanılmaktadır. Past perfect tense ya da present perfect tense şeklinde yazılmaktadır. Yakın geçmiş zaman ise, geçtiği halde etkisi devam eden fiili durumdur. Tüm öznelerde aynı şekilde kullanılmaktadır. 

 Bring 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Bring 2. Hali; past tense(geçmiş zaman) demektir. Ancak düzensiz fiillerden olduğundan değişime uğramakta ve brought şeklini almaktadır. 3. Hali ise; past perfect tense Ya da present perfect tense şeklinde, geçmiş yahut yakın geçmiş zaman demektir. Öznelerde kullanımı da aynı şekilde olmaktadır. 

 Bring Fiilinin İkinci ve Üçüncü Halleri İle Örnek Cümleler 

Haberin Devamı

 Bring fiilinin 2. Hali, cümlede, Brouth olarak yazılıp Bröt olarak okunmaktadır. 3. Hali ise; Brought olarak yazılıp Bröt olarak okunmaktadır. İlgili örnek cümleler; 

Brouth 2. Hali; cümle içinde kullanıldığında Brougth, 

He didn’t bring a gift with him to Lisa’s 

Türkçesi, O lisa’nın doğum gününe gelirken yanında hediye getirmedi.

3. Halde ise, İkinci hale benzer şekilde kullanılmaktadır. Brouth olarak kullanılan Bring fiili, past perfect tense veya present perfect tense şeklinde kullanılır. 

She has brouth you here although she knew you were an unwanted guest! 

Tükçesi, Senin istenmeyen bir konuk olduğunu bile bile seni buraya getirmiş!

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin