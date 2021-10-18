Brezilya hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Brezilya hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

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Brezilya'nın başkenti Brasilia'dır. En fazla turist çeken şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir. 1- Sao Paolo 2- Belo Horizonte 3- Rio de Janeiro 4- Sao Luis 5- Campo Grande 6- Sao Jose dos Campos

Brezilya Hangi Kıtada Yer Alır?

Resmi adı Brezilya Federal Hükümeti olan ülke Güney Amerika kıtasında yer almaktadır.

Brezilya Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

Kuzeyinde Surinam, Ekvador ve Kolombiya, güneyinde ise Paraguay, Bolivya ve Uruguay ile sınır komşusu olan Brezilya, Güney Yarım Kürede yer alıyor.

Brezilya Hangi Dine Mensup?

Brezilya Hristiyanlık dinine mensuptur. Halkın yaklaşık %80'i Katolik'tir.

Brezilya Hangi Dili Konuşuyor?

Brezilya Federal Cumhuriyetinin resmi dili Portekizcedir.

Brezilya Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

Ülkede, diğer Güney Amerika ülkelerinin birçoğunda olduğu gibi Latin alfabesi kullanılıyor.

Brezilya Hangi Takvimi Kullanıyor?

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Brezilya'da Gregoryen (Miladi) takvim kullanılmaktadır.

Brezilya Hangi Para Birimini Kullanıyor?

Ülkenin resmi para birimi Real'dir.