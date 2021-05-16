Brest Litovsk Antlaşması Nedir? Brest Litovsk Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Brest Litovsk Antlaşması anlaşması komünist sosyalist devrim nedeni ile Rusya’nın düşman devletler ile yaptığı anlaşma olmaktadır. Rusya yaptığı bu anlaşma ile daha büyük sorunların üstesinde gelmiştir.

Brest Litovsk Antlaşması Nedir?

Brest Litovsk Antlaşması aslında Rusya devletinin kendini birinci dünya savaşında sıyırma çabası olarak görülmektedir. İlk olarak Osmanlı devletinin de dâhil olduğu birinci dünya savaşında Rus çarlığı oldukça kötü durumlara düşmüştür. Bu durumlar daha çok kıtlık ve maddi yetersizlik olarak bilinmektedir.

Çünkü Rus devletinin batısında Almanya doğu ve kuzeyinde ise Osmanlı devleti olmaktadır. Bu nedenle Ruslar Osmanlı ve alman devleti ile barış yapmak soruna kalmıştır. Bu kıtlıklar ayrıca Rus devleti içinde Komünist sosyalist devrim ile bir iç savaşa da sebep olmuştur.

Brest Litovsk Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Brest Litovsk Antlaşması Osmanlı devleti, Rusya, Almanya, Bulgar ve Macar devleti ile imzalanmıştır. Bu anlaşma ile Osmanlı devleti son kez toprak kazanmıştır. Rusya bu anlaşmayı genellikle çevre ve ittifak devletleri ile de imzalamıştır.

Brest Litovsk Antlaşması Tarihi ve Özeti

Brest Litovsk Antlaşması anlaşması 3 Mart 1918 yılında imzalamamıştır. Rusya içinde beyaz ordu ve kızıl ordu birliklerinin bölünmesi diğer cephelerde de oldukça kanlı çatışmalara denen olmaktadır.

Özellikle birinci dünya savaşı sırasında en çok cephe kaybı da iç karışıklıklardan neden olmaktadır. Bu nedenle Rusya özellikle Osmanlı Devleti ile Brest Litovsk Antlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma ile Osmanlı devleti oldukça karlı çıkmıştır.

Brest Litovsk Antlaşması Maddeleri

Çanakkale savaşları ile oldukça karlı çıkan Osmanlı Devleti Rusya içinde oldukça hezimet olmuştur. Hiçbir yardım gelmeyen Osmanlı Devleti ile Brest Litovsk Antlaşması yapmak zorunda kalmıştır. Bu anlaşmanın Osmanlı devleti tarafınca maddeleri şunalar olmaktadır.

Osmanlı, Avusturya ve Bulgaristan devletleri ile Rusya devleti arasında olan savaş durumları sona ermelidir.

Taraflar, karşı tarafın her hangi bir kışkırtma durumunda sakin davranacaktır ve savaştan kesinlikle kaçınacaktır.

Rusya, Doğu Anadolu’da işgal altında bulundurduğu yerleri boşaltacak bununla birlikte Kars, Ardahan ve Batum bölgelerinde de geri çekilecektir.

Rusya yeni kurmuş olduğu ordularda içinde olmak üzere bütün ordulara son verecektir.

Baltık Denizi ve Karadeniz de Rus devletine ait her hangi bir donanama bulunulmamaktır.

Rusya, Ukrayna mecburen barış yapacaktır fakat birbiri ile savaş durumları olmayacaktır.

Brest Litovsk Antlaşması Önemi

Brest Litovsk Antlaşması ile birlikte Osmanlı devleti oldukça karlı hale gelmiştir. Yeni bir devrim gerçekleşen Rus devletinde oldukça önemli günler beklenmektedir. Bu anlaşmanın devamında kızıl ve beyaz ordu tarafları yaklaşık beş yıl boyunca savaş halinde bulunmuştur. Bu savaşlar sonucunda milyonlarca Rus halkı ölmüştür. Komünist sistemin gelmesi ile birlikte tekrara güçlenmeye başlayan Rusya için Brest Litovsk Antlaşması durumu çok uzun süreli geçerliliğini koruyamamıştır.

Brest Litovsk Antlaşması Sonuçları

Brest Litovsk Antlaşması birlikte Osmanlı devletine doğu bölgesi verilmiştir. Ayrıca kısa süreliğine Batum bölgesi de Osmanlı Devleti bünyesinde yer almaktadır. Osmanlı Rus savaşı Brest Litovsk Antlaşması ile sona ermiştir. Arıca Almanya ve Macar devleti için Brest Litovsk Antlaşması anlaşması oldukça kısa sürmüştür. Çünkü ikinci dünya savaşı olmuştur.