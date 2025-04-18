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Son dakika haberi: Branş bazında kontenjanlar açıklandı... En çok atama sınıf öğretmenliğine

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#MEB#Öğretmen#Atama
Son dakika haberi: Branş bazında kontenjanlar açıklandı... En çok atama sınıf öğretmenliğine
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 19:16

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için branş bazında kontenjan dağılımlarını açıkladı. En fazla atama sınıf öğretmenliğine olacak.

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MEB’den yapılan açıklamaya göre; 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı yapıldı. Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu. Alanlar itibarıyla ülke geneli doluluk oranı dikkate alınarak alan kontenjanları belirlendi.

BAŞVURULAR 21 NİSAN’DA BAŞLIYOR
2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında alınacak.  Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs’ta bakanlığın internet adresinden ilan edilecek.

 Sözleşmeli öğretmenliğe başvuru duyurusu ve atama yapılacak alanlar ile kontenjan listesi için tıklayınız.

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#MEB#Öğretmen#Atama

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