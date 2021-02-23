Braille Alfabesi Nedir, Nasıl Yazılır Ve Okunur? Braille Alfabesi Özellikleri Hakkında Bilgi

Braille alfabesinin kökeni 18. yüzyıla kadar uzanır. Alfabe oluşturulurken Napolyon Bonapart döneminde geliştirilen haberleşme sisteminden esinlenildi.

Braille Alfabesi Nedir?

Görme engelli kişilerin okuyup yazmalarını ve kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan alfabe, Louis Braille tarafından icat edildi. Bu alfabenin en önemli özelliği hem harflerden hem de sayılardan oluşmasıdır. Harf ve sayıların ikili şema üzerinde yer aldığı Braille Alfabesi, kalıp halinde kullanılan bağlaçlar da yer alıyor. Noktalama işaretlerini de iğne vasıtasıyla yazmak mümkündür.

Braille Alfabesi Nasıl Yazılır ve Okunur?

Braille alfabesinde her nokta bir harfe ya da rakama karşılık gelir. Örneğin A harfi için tek nokta, B harfi içinse alt alta iki nokta kullanılır. Alfabe ilk kez kullanılmaya başlandığında Ş ve Ğ gibi harfler yoktu. Daha sonra alfabeye bu harflere karşılık gelen noktalar da eklendi.

Görme engelli bireylerin okuma - yazma öğrenmesini sağlayan alfabeyi yazmak için kabartma tahtaları ve özel kağıtlar kullanılır. Bu tahta ve kağıt üstündeki kabarık alana işaret parmağı konur. Harfler takip edilerek önce kelimeler sonra cümlenin tamamı okunabilir.

Günümüzde Braille alfabesini yazmak için geliştirilmiş birçok cihaz bulunuyor. Bu cihaz vasıtasıyla harfler kağıt ve tahtalara pratik bir şekilde yazılmaktadır. Bunun öncesinde harflerin iğne ile tek tek kağıda geçirilmesi gerekiyordu.

Braille Alfabesi Özellikleri Hakkında Bilgi

Braille Alfabesi, Charles Barbier tarafından bir haberleşme sisteminin basitleştirilmiş halidir. Bu haberleşme yöntemine eklenen sistem ile birlikte görme engelli bireylerin okuyup yazma öğrenmeleri kolay hale geldi. 1821 yılında icat edilen Braille Alfabesi, 20. yüzyıldan sonra dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. O tarihten bu yana binlerce görme engelli Braille alfabesini kullanarak okuma yazma öğrendi.

Kabartma yazı olarak da bilinen alfabe yaklaşık 2 - 3 ayda öğreniliyor. Özel eğitim kurumlarında ve enstitülerde öğretilen Braille Alfabesi için özel olarak üretilmiş eğitim setleri de mevcut. Bu setlerin içerisinde kabartma yazı tahtasının yanı sıra sesli kitaplar da yer alıyor.

2010 yılından sonra laptop ve tablet üzerinden Braille alfabesini çevirmeye yarayan özel sistemler geliştirildi. Dünya genelinde büyük ilgi gören bu sistemler hem alfabenin daha kısa sürede öğrenilmesini hem de çok daha kolay öğrenilmesini sağlıyor.