Bozuk Düzen ne demek? Bozuk Düzen deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bozuk Düzen deyimi, Pir Sultan Abdal'ın ''Bozuk düzen sağlam çark olmaz. '' dizesinden sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Anadolu'da hala yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bozuk Düzen Ne Demek?

Bozuk düzen, adaletin olmadığı, haksızlıkların gün be gün arttığı ve çoğunluğun sadece kendi çıkarlarını düşündüğü düzen demektir.

Bozuk Düzen Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Yanlış işleyen bir sistemin içerisinde adaletin ve eşitliğin olmaması. Anlamı: Kuralların haklıdan değil güçlüden yana olduğu çarpık bir düzen.

Bozuk Düzen Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu bozuk düzeni hiç kimse destek görmeden, tek başına değiştiremez.

2- Bozuk düzenin içinde sıkışıp kalmış bireyler bir çıkış yolu arasa da maalesef bulamıyor.

3- Dedem her zaman şöyle derdi: Bu bozuk düzen böyle gelmiş böyle gider.