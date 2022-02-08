Bozuğun zıt anlamlısı nedir? Bozuk kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

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Bozuk sözcüğünün neyi ifade ettiği konusunda bireyler oldukça bilinçlidir. Bozuk sözcüğünün anlamıyla zıt anlama sahip olan, sağlam kelimesi günümüzde çok kullanılıyor.

Bozuğun Zıt Anlamlısı Nedir?

Her bir sözcük çeşidinin sahip olduğu anlamlar detaylı olarak incelenebiliyor. Bireyler bir sözcük araştırması yaparken kelimelerin anlamlarını değerlendirerek, zıt anlamlarını tahmin edebiliyor. Bozuk sözcüğünü öğrenen kişiler, zıt anlamlısını da araştırabiliyor. Bozuk ve sağlam sözcükleri anlam bakımından birbirine zıt olan sözcük çeşitleridir.

Bozuk Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

Anlam türü ele alındığında bozuk sözcüğünün anlamı oldukça açıktır. Bozuk kelimesi, çalışmayan ve işlem yapılamayan anlamındadır. Belirlenen anlamlarına zıt olan kelime grupları arasında, sağlam sözcüğü yer alıyor. Anlam bakımından ters olan iki sözcük zıt anlamlı sözcüklerdir.