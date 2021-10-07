Bozkurt ne demek, ne anlama geliyor? Bozkurt kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Bozkurt kelimesi günümüzde en fazla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır.

Bozkurt Kelimesinin Türk Dil Kurumu’na Göre Anlamı Nedir?

Bozkurt sözcüğü Türkçede en fazla bilinen kelimelerin arasında yer almaktadır. Bozkurt kelimesinin Türk Dil Kurumu içerisinde üç tane anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu içinde yer alan anlamlar ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Pek çok Türk destanında mevcut halde bulunan kutsal hayvan

Denizli iline bağlı olan ilçelerden bir tanesi

Kastamonu iline bağlı olan ilçelerden bir tanesi

Şeklinde ifade edilmektedir.

Bozkurt Nedir?

Bozkurt, Türk, Altay ve Moğol mitolojisi içerisinde kutsal kabul edilen hayvandır ve ulusal bir semboldür. Boskord ve pusgurt şeklinde de söylenmektedir. Bozkaskır, çalkurd kelimeleri yine aynı manaya gelmektedir. Moğollar, börteçine (börtöşono, börteşına) demektedir. Gökkurt ya da “gökbörü / kökbörü” şeklindeki tabiri de yine bu kelimeyi niteleyici olarak kullanılmaktadır.