Bozacının Şahidi Şıracı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bozacının şahidi şıracı atasözü genellikle yalan yere yapılan şahitlikler için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu da bu atasözünün açıklamasını bu yönde yapmaktadır. Bozacının şahidi şıracı atasözünün doğru bir şekilde anlaşılması cümlelerde de doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Bozacının Şahidi Şıracı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Toplumda yanlış işler yapan kişiler daha inandırıcı olmak için kendileri gibi insanların savunmalarından faydalanırlar. Bu şekilde yaptıkları yanlış ya da yalan ile ilgili kendilerini haklı göstermeye çalışsalar da bu durumu başaramazlar. Bozacının şahidi şıracı atasözü de bu amaçla kullanılmaktadır.

Bozacının Şahidi Şıracı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bana Ahmet'i savunsan da sana inanmıyorum çünkü bozacının şahidi şıracı olur.

Bu cümlede kişi Ahmet'i savunsa bile kendisi de Ahmet gibi yalancı ve güvenilmez bir insan olduğu için karşısındaki kişi ona inanmaz.