Boyunun Ölçüsünü Almak ne demek? Boyunun Ölçüsünü Almak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Boyunun ölçüsünü almak deyimi birazdan ben sana söylemiştim böyle olacağını anlamını içermektedir.

Boyunun Ölçüsünü Almak Ne Demek?

İnsanların oldukça iddialı oldukları bir konu üzerinde başarısızlığa uğraması durumunda boyunun ölçüsünü almak deyimi kullanılmaktadır.

Boyunun ölçüsünü almak deyiminin bir diğer anlamı ise beklenilen ilginin bulunamamasıdır.

Boyunun Ölçüsünü Almak Deyiminin Anlamı

Bazı bazı insanlar kendilerine gereğinden fazla güvenirler. Yapamayacakları aşikar olan işlerde dahi iddiaya girerler. Bu iddianın sonunda kaybetmeleri durumunda boyunun ölçüsünü almak deyimi kullanılmaktadır.

Deyimin bir diğer anlamı ise belirli bir kişiden istenilen ilgi ve alakanın görülememiş olmasıdır.

Boyunun Ölçüsünü Almak Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

Derenin üzerinden atmayabileceği konusundan inatlaşan Efe, suya düşerek boyunun ölçüsünü aldı.

Bitirim arkadaşlarına her zaman güvenen Özge, arkadaşlarımın onu yarı yolda bırakmasıyla boyunun ölçüsünü de almış oldu.