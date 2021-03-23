Boyun Eğmek ne demek? Boyun Eğmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyim, yenilgiyi kabul etmek, bir şeyi istemeden onaylamak ve zorla razı olmak gibi birçok farklı anlama gelir.

Boyun Eğmek Ne Demek?

Boyun eğmek, insanın iradesi dışında gerçekleşen bir olaya maruz kalması ve istemeden de olsa bu olayın sonuçlarına katlanması demektir. ''Çaresiz Kalmak'' ve ''Eli Kolu Bağlı Olmak'' deyimleri ile eş anlamlıdır.

Boyun Eğmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Elden bir şey gelmeyeceğini anlamak, daha fazla direnmemek. Anlamı: Şartlar öyle gerektirdiği için birinin teklifini ya da isteklerini kabul etmek zorunda kalmak. Anlamı: Karşı koyamamak, ses çıkaramamak.

Boyun Eğmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu saatten sonra ne söylerse boğun eğmek zorundasın.

2- Onun bu küstahça tavırlarına boyun eğmek zorunda mısın?

3- İnsan güçsüz bir varlık olduğu için, hayatı boyunca birçok şeye boyun eğer.