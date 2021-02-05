Boynuz Kulağı Geçer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Boynuz kulağı geçer atasözü hem gerçek hem de mecaz anlamı olan ama mecaz anlamda daha fazla kullanılan bir atasözüdür. Boynuz kulağı geçer atasözü günlük hayatta karşılaşılan pek çok durumda da kullanılabilir.

Boynuz Kulağı Geçer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Boynuz kulağı geçer atasözü; bir işte yeni yetişenlerin eğitimcilerinden daha hızlı geliştiklerini ve daha başarılı olduklarını anlatmak için kullanılır. Ustaların yetiştirdiği çıraklar ustalarından öğrendiklerinin üstüne koyarak ilerleyen zamanlarda çok daha başarılı bir hale gelirler.

Boynuz Kulağı Geçer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Matematik öğretmenimin çözemediği soruyu ben çözdüm. Öğretmenim de bana buna karşılık olarak "Boynuz kulağı geçermiş." dedi.