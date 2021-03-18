Boynum Kıldan İnce ne demek? Boynum Kıldan İnce deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Adalet ile verilen her kararı kabul edilebileceğini belirten deyimlerimizden birisi ve boynum kıldan İnce deyimi olmaktadır.

Boynum Kıldan İnce Ne Demek?

Bir suçun ya da kabahatin adil bir yargılama sürecinin daha sonra karar verilmesi durumunda, verilen karar her ne olursa olsun kabul edileceği anlamına gelen deyim boynun kıldan ince deyimi olmaktadır.

Boynum Kıldan İnce Deyiminin Anlamı

Bir durum karşısında her şeye razı olmak anlamında da kullanılan bu deyim genel olarak adaletle verilen her yargıya ve cezaya uygulayacağı anlamında da kullanılmaktadır.

Boynum Kıldan İnce Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

Abisini o kadar çok sever ve sayardı ki ondan gelen her şeye karşı boynum Kıldan inceydi.

Adaleti ile nam salmış olan Hz. Ömer'in verdiği cezalar karşısında herkesin boyu kıldan inceydi.