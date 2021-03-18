Boynu Bükük ne demek? Boynu Bükük deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler birçok etkileyici cümleler olmanın yanı sıra aynı zamanda cevap niteliği taşıyan bir yapıya da sahiptir. Kısacası her açıdan bizi ifade edebilen cümlelerden oluşuyor. Kullanım alanlarının doğru seçilmesi kendimizi ifade etme konusunda bize özgürlük tanıyor.

Boynu Bükük Ne Demek?

Boynu bükük deyimi kimsesi olmayan yalnız ve arkasında destekçisi olmayan kişileri anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Üzüntülü ve durgun bir yapıda olan kişileri ifade etmek içinde bu deyim kullanılır.

Boynu Bükük Deyiminin Anlamı (TDK)

Boynu bükük deyimin anlamı çevresinde onu destekleyen bir kimsesi olamayan üzüntülü ve durgun kişiler ve aynı zamanda yalnız kimseleri ifade ediyor.

Boynu Bükük Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Onun boynu büküktür zora sokmayın destek olun.