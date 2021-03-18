Boylu Poslu ne demek? Boylu Poslu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler günlük konuşma dilinde sıklıkla yer verdiğimiz kalıplaşmış kelimelerdir. Deyimleri kullanarak ifadelerimizi daha çekici hale getirmek mümkündür.

Boylu Poslu Ne Demek?

Boylu poslu deyimi daha çok kişileri tarif ederken bir çekicilik katmak için kullanılır. Boylu poslu deyimi ile kişinin uzun bir boya sahip, yapılı bir vücudunun bulunduğu anlatılmak istenir. Bu sayede kısaca boylu poslu deyimi kullanılarak kişinin beden özellikleri tarif edilebilmektedir.

Boylu Poslu Deyiminin Anlamı (TDK)

Boylu poslu deyiminin anlamı TDK ya bakıldığında uzun boylu ve gösterişli kimse olarak tanımlanmıştır. Kişilerin fiziksel özelliklerini anlatırken tek tek açıklamak yerine boylu poslu deyimi ile kısaca fiziksel özellikleri anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

Boylu Poslu Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Boylu poslu deyiminin anlamını daha iyi kavramak açısından birkaç örnek cümleyi sizler için derledik.