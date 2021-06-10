Boyler Nedir, Ne İşe Yarar? Gömlekli Ve Serpanitli Boyler Çalışma Prensibi Ve Bağlantı Şeması

Boyler kelimesini duyan pek çok insan bunun teknolojik bir cihaz mı olduğu konusunda net bir bilgiye sahip olmayabilmektedir. Bu konuda bahis geçen şey teknolojik bir üründür.

Boyler Nedir, Ne İşe Yarar?

Günümüzde yapılarda kullanılan sıcak su, birbirinden farklı yöntemlerden yararlanılarak elde edilmektedir. Çoğu zaman küçük ve müstakil olan yapı ve evlerde ısıtma sistemleri olarak elektrikli kombi, termosifon ve şofben gibi cihazlardan yararlanılmaktadır.

İnsanların toplu olarak yaşamakta oldukları alanlarda ve faaliyet içinde bulundukları yerlerde bireysel sıcak su üretimi yerine çok daha ekonomik faydalar sağlayacak merkezi sıcak su hazırlama sistemleri kullanılmaktadır. Özellikle de apartman, fabrika, otel gibi yerlerde sıcak su tüketimi çok yüksek düzeyde olacağından dolayı, bu yerlere merkezi sıcak su hazırlama sistemleri yapılmaktadır. Bu sayede hem yakıttan hem de insan gücünden ciddi düzeyde tasarruf sağlanmaktadır.

Farklı kaynaklardan alınmış olan suyu depolama, ihtiyaç halinde kullanmaya yarayan mekanik yapıdaki tesisat elemanı boylerdir. Kısaca sıcak suyu kullanım için hazırlayan cihaza boyler (boiler) denilmektedir. Boyler cihazlara örnek olarak ise buhar kazanı, güneş kolletörü, sıcak su kazanı gösterilebilir.

Böyler ne işe yarar sorusunun yanıtı ise şu şekilde verilebilir; Boyler beslemesinde 90-70 derece sıcaklıkta sabit suya gereksinim vardır. Bu cihaz aynı zamanda yaz ve kış fark etmeksizin çalışır. Bundan dolayı boylerin beslemesinde kullanmak için ayrı bir kazana gereksinim vardır. Bina ve boyleri aynı kazandan ısıtmanın gerekliliği söz konusu olduğunda, üç yollu vana kullanımı neticesinde iki farklı sıcaklıkta su elde edilme olanağı söz konusudur.

Gömlekli ve Serpanitli Boyler Çalışma Prensibi ve Bağlantı Şeması

Boyler sistemi, tank bazlı olan sıcak su sistemlerinde, soğuk su boylere şebeke basıncı yardımıyla pompalanır, sonrasında doğal gaz sistemleri durumunda bir gaz brülörü, baca yahut elektrikli modeller durumunda ısıtma elemanları veya kazandan gelen sıcak suyla birlikte serpantinler sayesinde ısıtılır. Suyun sıcaklığında artış oldukça, su boyler ısıtıcı tankının tepe noktasına yükselir ve burada ev çevresinde kullanım için sifonlanır.

Güneş sıcak su sistemleri için kullanılmakta olan tanklar biraz farklı çalışmaktadır. Bunun nedeni suyun, depolama tankına ulaşmadan önce güneş tarafından ısıtılıyor olmasıdır. Solar hibrid sistemler aynı zamanda sabit bir sıcaklığı muhafaza etmek için bir gaz yahut elektrikli güçlendirici kullanır.

Suyun mevcut sıcaklığı, çoğu tankın yan tarafına yerleştirilmiş olan bir termostat tarafından ayarlanmaktadır.

Depoda bulunan su ısındıkça basınç kazanır. Bundan dolayı fazlalıkların dışarı sızmasını sağlamak amacıyla bir T&P valfi (sıcaklık ve basınç valfi) ve taşma borusuna gerek duyulur. Bu, tanka çok fazla basınç gelmesini engeller.

Depo büyüklüğü ne kadar fazla olursa, o kadar sıcak su içerebilir, fakat sabit bir sıcaklıkta tutmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur.. Tanklar çoğunlukla aşırı ısı kaybının önlenmesi için çok iyi bir şekilde yalıtılmış durumdadır.

Sistemlerin çoğu, evin çevresindeki suyu beslemek amacıyla şebeke basıncına dayanır. Fakat güneş enerjili sıcak su ısıtıcıları (ve bazı elektrik sistemleri) için tanklar çoğunlukla çatıya ya da tavana monte edilir. Böylece suyu evin çevresine dağıtmak için yerçekiminden yararlanılır.

Bunlara ‘yerçekimi beslemeli’ sistemler adı verilir. Şebeke basıncının düşük seviyede olduğu yahut tank ya da delik suyu kullanıldığı yerlerde, yeterli basınç sağlanması amacıyla bir pompaya ihtiyaç duyulabilir. Bu noktada sıcak su depolarının konumlandırılmasını düzenleyen bazı temel düzenlemelerin varlığı söz konusudur.

Bağlantı şeması;

1- Gömlekli Boyler

2 - Şiber vana

3- Termotatik vana

4- Boşaltım vanası

5- Termometre

6- Sirkülasyon pompası

7- Manometre

8- Yaylı yapıdaki emniyet ventili

9- By-pas bağlantı bölümü

10- Sıcak su gidiş bölümü,

11-Sirkülasyon borusu

12- Sıcak su kat dağıtım işlemi gören boru

Serpanitli Boyler Şeması

1- Sirkülasyon pompası

2- Çekva

3- Küresel su vanası

4- otomatik panjur

5- Emniyet ventili

6- Boşaltım vanası

7- Genleşme tankı

8 - Monometrel basınç düşürücü

9- Pislik tutucu