Böyle başladı, böyle bitti
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir zamanlar öğrencisi olduğu Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler köyündeki ilkokulda çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, sosyal medyadaki ‘Nasıl başladı, nasıl bitti’ akımına katıldı.
Bakan Selçuk, Twitter’da, öğrenciyken çekilen fotoğrafıyla, yıllar sonra bakan olarak bu okula yaptığı ziyaretin fotoğraflarına yer verdi, şu mesajı paylaştı: “Nasıl başladı, nasıl bitti paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle