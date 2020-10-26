Böyle başladı, böyle bitti

Bakan Selçuk, Twitter’da, öğrenciyken çekilen fotoğrafıyla, yıllar sonra bakan olarak bu okula yaptığı ziyaretin fotoğraflarına yer verdi, şu mesajı paylaştı: “Nasıl başladı, nasıl bitti paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?”