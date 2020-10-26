MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriBöyle başladı, böyle bitti
GeriEğitim Böyle başladı, böyle bitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 26.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Böyle başladı, böyle bitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Böyle başladı, böyle bitti
Abone Olgoogle-news

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir zamanlar öğrencisi olduğu Ankara’nın Gölbaşı ilçesine bağlı Emirler köyündeki ilkokulda çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, sosyal medyadaki ‘Nasıl başladı, nasıl bitti’ akımına katıldı.

Bakan Selçuk, Twitter’da, öğrenciyken çekilen fotoğrafıyla, yıllar sonra bakan olarak bu okula yaptığı ziyaretin fotoğraflarına yer verdi, şu mesajı paylaştı: “Nasıl başladı, nasıl bitti paylaşımlarına ben de katılayım. Burası, öğrencisi olduğum Emirler köyündeki ilkokul. Çok şey değişmiş ama duvarlar bugün bu kuzuların seslerini duyuyor. O zaman öğrenciydim, şimdi öğretmenim. Acaba bu yavrular, bu okula tekrar kim olarak dönecekler?”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle