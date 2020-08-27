Boya çeşitleri ve isimleri nelerdir? Boya türleri hakkında bilgiler

Boya bir yüzeye sürüldüğünde o alanda koruyucu bir katman oluşturmaktadır. Hem dekoratif hem de temizlik açısından çok önemlidir. Özellikle evlerde renklerin değiştirilmesi veya temizlik açısından badana yapılmasına karar verildiğinde birçok boya çeşidinden yararlanabilirsiniz.

Boya Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

Duvarları dış etkenlerden korumanın dışında uygulandığı alanlarda farklı bir atmosfere bürüyen duvar boyaları özellikle ev dekorasyonunun trendleri arasında yer almaktadır. İster duvar rengini değiştirmek için olsun, ister daha temiz bir alan yaratmak için olsun boya işlemlerinde boyanın çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Seçilen boyanın istediğiniz sonuca ulaştırması için boya çeşitlerini ve özelliklerini bilmek gerekmektedir. Uygulanacak alanlara uygun boya çeşidi seçilmeli ve duvarlara uygun boyalar kullanılmalıdır.

Boya çeşitlerine bakıldığında pek çok tür ile karşılaşmak mümkündür. Her boyanın özellikleri farklı olması sebebiyle duvarların yapısına göre uygulanması gerekmektedir. Saten boya, akrilik boya, yağlı boya, ipek boya ve astar boya, boya çeşitleri arasındandır.

Akrilik Boya

Su bazlı veya plastik boya da denmektedir. özellikle çabuk kuruması ve su ile temizlenebilir olması özelliği ile dikkat çekmektedir. Akrilik boyalar mat boya grupları arasında yer alır. Üzerindeki kiri hızlı bir şekilde içerisine çeker ve Solvent içermemektedir. Bu nedenle çocuk odalarında tercih edilmektedir. Ayrıca akrilik boyalar yanmayan bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle saklanması kolay ve güvenilirdir.

Yağlı Boya

Yağlı boyalar son kat boyasıdır. Parlak, sentetik ve çabuk kuruma özelliklerine sahiptir. Yağlı boyalar dayanıklıdır. Bu nedenle uzun yıllar kullanılabilir. Yanma özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle saklamak güvenli değildir. Kolay silinebilir. Yağlı boya ile boyanan evlere en az bir hafta girilmemesi gerekir. Bunun sebebi kuruma esnasında Solvent maddesini dışarı verir. Buda sağlığa zararlıdır.

İpek Boya

Su bazlı boya grubunda yer almaktadır. Tam parlak bir boya değildir. Yarı mat, yarı parlak bir boyadır. Silinebilir özelliğe sahiptir. Bu nedenle su bazlı boya çeşitlerine göre daha fazla dayanıklıdır.

Astar Boya

Astar boya boyanın ilk katına sürülür. Astar boya kullanılmasının sebebi boya yapılacak yüzeyi sağlamlaştırmaktır. Astar boya sayesinde boyaların uygulanacağı alanlarda boyalar daha kolay tutunur ve daha uzun ömürlü olurlar.