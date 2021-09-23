Boy nasıl uzar? Doğal yollarla boy uzar mı? Kaç yaşa kadar boy uzaması devam eder?  

Haberin Devamı

Boy uzunluğu, bir bireyin genel karakterini belirleyen önemli faktörlerden bir tanesidir. Bir bireyin yeteneklerini kısa boylu olmak engellemese de, uzun boya sahip insanların kısa insanlara nazaran daha fazla dikkat çektiği de bir gerçektir. Bazı insanlar için kısa boylu olmak güven eksikliği oluşturmanın yanı sıra, hayatlarının bazı dönemlerinde güçlük çekmelerine de neden olabilir. Kişilerin yapacağı egzersizlerle, boy uzatmak mümkündür. Özellikle bireylerin zıplama egzersizlerini sürekli olarak yapması boy uzamasına etki eden durumlardan bir tanesidir.

Boy Nasıl Uzar?

Genellikle boy uzamaları ergenlik döneminin sona ermesiyle durur. Kişiler ergenlik döneminde yapacağı spor ya da egzersizler ile boyunu daha hızlı ve daha fazla uzatabilir.

Erişkinlerin de boylarının uzaması mümkün olsa da, fazla miktarda bir uzama beklenemez. Gelişim sürecini tamamlanan bireyler için de yapılan bazı araştırmalarda, boy uzatma adına yapılacak bazı püf noktaları bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Doğal Yollarla Boy Uzar mı?

Boy uzunluğunun yaklaşık yüzde 20’si beslenmeye, aktivitelere ve çevreye bağlıdır. Bu nedenle günlük yaşantıda belli temel kurallar takip edilerek doğal bir şekilde boy uzaması gerçekleşebilir.

Yeteri Kadar Uyuyun

Dinlenirken vücudun dokularının yeniden üretildiği ve büyüdüğü bilinen bir gerçektir. Bedenin büyümesi için yeterli dinlenme ve uyku kesinlikle gereklidir. Vücudumuzda doğal olarak İnsan Büyüme Hormonunun (HGH), yavaş ve derin dalga uykusu sırasında üretildiği bilinmektedir. Büyümekte olan gençler ve çocuklar, en fazla boy uzunluğuna ulaşabilmek için her gece en az 8 ile 11 saat kaliteli uyku uyumalıdır.

2. Düzenli Egzersiz ve Spor Yapın

Doğal yolla boy uzatmanın en iyi yöntemlerinden bir tanesi fiziksel olarak aktif ve formda olmaktır. Spor ve düzenli egzersiz kişinin boyunun uzamasını artırır.

3.Yoga Yapın

Yoga, doğal olarak boy uzatmak için nispeten daha az yorucu bir yöntemdir. Yoga, vücudun genel formunu geliştirerek büyümenin hızlanmasına yardımcı olur.

4.Doğru Duruşa Sahip Olun

Duruşu iyileştirmek adına bazı basit uygulamalar denenebilir. Güçlü bir sırt ve düz bir omurga, boy uzamasına yardımcı olabilir. Omurganın düz durması için vücut dostu bir yatağa ve iyi bir yastığa sahip olmak da önemlidir.

5.Vitamin ve Mineraller Açısından Dengeli Beslenin

Haberin Devamı

Genel büyüme şeklini olumsuz yönde etkileyen aşırı şekerli gıdalardan, gazlı içeceklerden ve doymuş yağlardan kaçınılması gerekmektedir. Sağlıklı bir büyüme için vücudun gereksinimi olan tüm mineral ve vitaminlerin alındığından emin olmalıdır.

6.Büyümeyi Engelleyen Faktörlerden Kaçının

Alkol ve uyuşturucu kullanmak aşırı derecede zararlı olabilir. Özellikle çocuklarda kafein tüketimi uykuya dalma konusunda zarar verebileceği için kısıtlanmalıdır. Tüm bunların dışında küçük çocuklarda steroidlerin, boy uzamasını olumsuz etkilediği ve kemik büyümesini engellediği tespit edilmiştir.

Haberin Devamı

7.Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirin

Boy uzamasına birtakım çocukluk hastalıkları da engel olabilir. Bu hastalıkların sebep olduğu durumlar yüksek miktarda C vitamini alımı ile önlenebilir. Bağışıklık sistemi margarin gibi işlenmiş yiyeceklerden uzak durularak güçlendirilebilir.

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için beslenme düzenine yüksek miktarda sebze, meyve, kepekli tahıllar, baklagiller, omega-3 yağ asitleri ve antioksidan içeren gıdalar eklenmelidir.

Boy Kaç Yaşına Kadar Uzamaktadır?

Boyun uzamasında genetik faktörlerin dışında çevresel faktörlerde etkili olmaktadır. Etkin sporların yapılması ve iyi bir beslenme ile boy uzamaya devam edebilmektedir. Boy uzama süreci genellikle ergenlik döneminin sonuna kadar devam etmektedir. Bu durum kadın ve erkekler için farklılık göstermektedir.

Haberin Devamı

Ergenlik dönemlerinin bitiş zamanları kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Bu neden kaç yaşına karda boy uzar sorusunun cevabı da değişkenlik gösterecektir.