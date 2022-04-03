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Botaş ne demek ve açılımı nedir? Botaş neyin kısaltması

Botaş ne demek ve açılımı nedir Botaş neyin kısaltması

Önemli bir kurum olması ile beraber Botaş üzerinden tam olarak anlamı merak ediliyor. Bir kısaltma olmasa ile belli bir uzun hali bulunmaktadır. Peki BOTAŞ ne demek ve açılımı nedir? BOTAŞ neyin kısaltması sorusu karşısında merak edilenleri derledik.

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 Türkiye'de birçok değişik kurum kısaltma üzerinden ele alınır ve ifade edilir. Bu kurumlar içerisinde özellikle Botaş önemli bir yere sahiptir. Kelime içerisindeki her bir harf belli bir yapıyı anlatır ve bu yapı üzerinden kurumun amacı belirtilir. 

 BOTAŞ Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 Açılım üzerinden bakıldığı zaman Botaş; ‘Boru hatları ile petrol taşıma Anonim Şirketi’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle hem ülke içi hem de ülke dışında boru hatları üzerinden etkin bir şekilde petrol rezervlerinin taşınmasını sağlıyor. Böylece güçlü bir sirkülasyon elde etmesi ile beraber, petrol ihtiyacının etkin bir şekilde ülkenin dört bir tarafına geçmesine olanak vermektedir. 

 BOTAŞ Neyin Kısaltması 

 Türkiye'nin en önemli kurumları içerisinde şüphesiz Botaş gelmektedir. Aynı zamanda en büyük kurumları arasında yer alması ile beraber, belli bir uzun hali üzerinden ifade edilir. Bu doğrultuda Botaş ise, boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi olarak bilinir. Bu yönüyle önemli bir yere sahip olması ile beraber, ülkedeki petrol transferinin güçlü ve güvenli biçimde yapılmasına olanak tanımaktadır. Aynı zamanda bir devlet kurumu olarak da öne çıkar ve sürekli olarak faaliyetlerini sürdürür.

 

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