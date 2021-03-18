Boşu Boşuna ne demek? Boşu Boşuna deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimlerin birçoğu benzetme ve söz sanatları ile süslüdür. Deyimler kavram ve durum bildirirler. Günlük hayatta bazen verdiğimiz emekler boş işleri içerebilir. Boşu boşuna deyimi de gereksiz yere harcadığımız çabayı ve emeği tanımlamak için kullanılır.

Boşu Boşuna Ne Demek?

Boşu boşuna boş yere, boşuna anlamına gelmektedir. Yapılan işin, verilen emeğin gereksiz olduğu anlamını taşımaktadır.

Boşu Boşuna Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Bir şeye hiç gerek yokken, yersiz ve amaçsız olarak anlamına gelen bir deyim olarak kullanılmaktadır. Boşu boşuna deyimi sıklıkla kullanılan deyimler arasında yer almaktadır. Gereksiz yere, büsbütün boşuna anlamına gelmektedir.

Boşu boşuna buraya kadar gelmek zorunda kaldık. Evde değillermiş.

Sabahtan beri boşu boşuna vakit harcamasaydın çoktan derse yetiştirdin.