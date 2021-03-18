MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri Sözlük Haberleri Deyimler ve Anlamları Haberleri Bostan Korkuluğu ne demek? Bostan Korkuluğu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
GeriDeyimler ve Anlamları Bostan Korkuluğu ne demek? Bostan Korkuluğu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 18.03.2021 - 04:49 | Son Güncelleme:

Bostan Korkuluğu ne demek? Bostan Korkuluğu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bostan Korkuluğu ne demek? Bostan Korkuluğu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelime kalıpları olmaktadır. Bir durumu, bir duyguyu ya da bir insana betimlemek için sıklıkla deyimlerden faydalanırız. Kullandığımız deyimlerden bir tanesi de bostan korkuluğu deyimi olmaktadır. Bu deyiminin ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini ve cümle içerisindeki örnek kullanımının nasıl olması gerektiğini derledik.

Meyve ve sebze ekilen bahçeleri kargalardan ve diğer kuşlardan korumak için dikilen korkuluklar günlük hayatımızda bazı davranışları betimlemek için de kullanılmaktadır.

 Bostan Korkuluğu Ne Demek?

 Bostan korkuluğu deyimi, bir işte yetkili olmasına rağmen sözü dinlenmeyen kişileri betimlemek için kullanılmaktadır.

 Bostan Korkuluğu Deyiminin Anlamı 

 Bir işte ya da bir gruptan yetkili olan ve kararlarının uygulanması gereken kişi bunu yapamıyorsa, bu yetkilerini kullanma da pasif kalıyorsa ve bu yetkilerini başka kişilere devretmiş ise bu kişileri tanımlamak için bostan korkuluğu deyiminden yararlanılmaktadır.

Bostan Korkuluğu Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

 İlk öğretmenlik yılında sınıfta sözümü dinletemeyip kargaşayı yatıştıramadığım için okul müdürünün gelip bana "sen burada ne işe yararsın bostan korkuluğu musun" diye azarlamasını hiç unutamıyorum.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi