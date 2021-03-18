Bostan Korkuluğu ne demek? Bostan Korkuluğu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Meyve ve sebze ekilen bahçeleri kargalardan ve diğer kuşlardan korumak için dikilen korkuluklar günlük hayatımızda bazı davranışları betimlemek için de kullanılmaktadır.

Bostan Korkuluğu Ne Demek?

Bostan korkuluğu deyimi, bir işte yetkili olmasına rağmen sözü dinlenmeyen kişileri betimlemek için kullanılmaktadır.

Bostan Korkuluğu Deyiminin Anlamı

Bir işte ya da bir gruptan yetkili olan ve kararlarının uygulanması gereken kişi bunu yapamıyorsa, bu yetkilerini kullanma da pasif kalıyorsa ve bu yetkilerini başka kişilere devretmiş ise bu kişileri tanımlamak için bostan korkuluğu deyiminden yararlanılmaktadır.

Bostan Korkuluğu Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

İlk öğretmenlik yılında sınıfta sözümü dinletemeyip kargaşayı yatıştıramadığım için okul müdürünün gelip bana "sen burada ne işe yararsın bostan korkuluğu musun" diye azarlamasını hiç unutamıyorum.