Bostan Korkuluğu ne demek? Bostan Korkuluğu deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız kelime kalıpları olmaktadır. Bir durumu, bir duyguyu ya da bir insana betimlemek için sıklıkla deyimlerden faydalanırız. Kullandığımız deyimlerden bir tanesi de bostan korkuluğu deyimi olmaktadır. Bu deyiminin ne demek olduğunu, ne anlama geldiğini ve cümle içerisindeki örnek kullanımının nasıl olması gerektiğini derledik.
Meyve ve sebze ekilen bahçeleri kargalardan ve diğer kuşlardan korumak için dikilen korkuluklar günlük hayatımızda bazı davranışları betimlemek için de kullanılmaktadır.
Bostan Korkuluğu Ne Demek?
Bostan korkuluğu deyimi, bir işte yetkili olmasına rağmen sözü dinlenmeyen kişileri betimlemek için kullanılmaktadır.
Bostan Korkuluğu Deyiminin Anlamı
Bir işte ya da bir gruptan yetkili olan ve kararlarının uygulanması gereken kişi bunu yapamıyorsa, bu yetkilerini kullanma da pasif kalıyorsa ve bu yetkilerini başka kişilere devretmiş ise bu kişileri tanımlamak için bostan korkuluğu deyiminden yararlanılmaktadır.
Bostan Korkuluğu Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı
İlk öğretmenlik yılında sınıfta sözümü dinletemeyip kargaşayı yatıştıramadığım için okul müdürünün gelip bana "sen burada ne işe yararsın bostan korkuluğu musun" diye azarlamasını hiç unutamıyorum.