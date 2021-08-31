Bosch Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Bosch Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Bosch markası hemen hemen her ülkeye ismini duyurabilmeyi başarmış olan büyük bir şirkettir. Bünyesinde çok sayıda niteliği bulundurmaktadır.

Bosch Hangi Ülkenin Markasıdır?

Bosch markası Almanya’ya ait olan bir markadır. Çok sayıda ülke içinde satışını gerçekleştirmektedir.

Bosch Nerede Üretiliyor?

Bosch markası, Almanya’nın Stuttgart ve Gerlingen kentlerinde üretimini gerçekleştirmektedir. Rusya, Almanya, Malezya, Çin, İsviçre, Macaristan ve Tayvan gibi pek çok ülke içerisinde fabrikası bulunmaktadır. Bosch markası bu fabrikaların tamamında da makinalar ve ürünler üretmektedir.

Bosch Ne Zaman Kurulmuştur?

Bosch şirketi, 15 Kasım 1886 tarihinde esas olarak Almanya’nın Stuttgart kendi içerisinde kurulmuştur ve bu şirket faaliyetlerine hala devam etmektedir.

Bosch Markasının Sahibi Kimdir?

Bosch markasının sahibi Robert Bosch Stiftung Gmbh’dır. 12 Mart 1942 tarihinde Almanya’da vefat etmiştir.

Bosch’un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Robert Bosch GmbH genelde Bosch olarak kullanılmaktadır. Almanya'nın Gerlingen ve Stuttgart şehirlerinin merkezinde üretilmekte olan bir firmadır. Almanya merkezli Bosch, elektronik ve mühendislik şirketidir. Bosch, dünya çapında en büyük bir otomotiv parçası sağlayıcısı şeklinde literatüre geçmektedir. Bosch firması, Robert Bosch tarafından 1886 senesinde Stuttgart içerisinde kurulmuştur ve günümüzde de faaliyetlerine aktif bir şekilde devam etmektedir.