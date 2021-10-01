Boşanma avukatı nedir ve nasıl olunur? Boşanma avukatı nasıl bulunur ve seçilir

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Farklı sebeplerden dolayı ayrılacak olan çiftler için kanun nezdinde destek olacak kişi boşanma avukatlarıdır. Elbette hakları korumak ve gerekli sonucu alabilmek için mutlaka doğru boşanma avukatı tercihi de büyük bir öneme sahiptir.

Boşanma Avukatı Nedir?

Aile hukuku anlaşmazlıkları üzerinden boşanmak isteyen kişiler adına Nafaka, velayet, boşanma ve mal paylaşımı gibi durumlarda bu davalara giren kişilere boşanma avukatı denir. Daha çok halk arasında söylenen bir ifade olduğunu söylemek gerekir. Aynı zamanda medeni hukukun bir alt dalı olduğunu eklemek mümkündür. Oldukça zor ve yıpratıcı bir dönem olarak öne çıkan boşanma süreci, aynı zamanda olumlu sonuç ve karar alma noktasında çok önemlidir. Taraflar mutlaka mahkeme kapsamında istediklerini elde etmek adına doğru boşanma avukatını tercih etmeye çalışmaktadır.

Boşanma Avukatı Nasıl Olunur?

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Avukat olmak için öncelikle lise mezunu olmak gerekmektedir. Daha sonra üniversite sınavına girmek suretiyle hukuk fakültesini kazanmak gerekiyor. 4 yıl süren hukuk eğitimi ile beraber dünya çapında uluslararası bilgiler derslerde işletilir. Ardından 1 yıllık avukatlık stajı konusunda Öncelikle 6 ay mahkemede ve daha sonra 6 ay 5 yıllık deneyimli bir avukatın yanında staj yapmak gerekmektedir. Bu süre zarfında staj bitene kadar kişi herhangi bir yerde avukatlık yapamaz ya da çalışamaz. Staj dönemi bittiği zaman kişi Türkiye Barolar Birliğine gerekli olan bilgileri verir. Ardından uygun görülmesi halinde avukatlık ruhsatı ilgili kişiye verilir.

Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma avukatı bulma konusunda herhangi bir liste ya da kayıt yer almaz. Aynı zamanda bunun için avukatlar reklam gerçekleştirmez. O yüzden boşanma avukatları arasında en iyi avukat ya da uzman avukat gibi durumlar söz konusu değildir. Genelde bu durum kişilere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Yani boşanma avukatı bulmak isteyenler çevredekilerin verdiği bilgiler doğrultusunda doğru kişiyi bulur. Aynı zamanda verilen referanslar üzerinden yönlendirme ile beraber Avukat bulma durumu söz konusudur. Özellikle Türkiye'de en çok boşanma avukatının olduğu şehir İstanbul olarak bilinmektedir.

Boşanma Avukatı Nasıl Seçilir?

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İyi bir boşanma avukatı bulabilmek için öncelikle avukatların tecrübeleri ile portföyüne bakılır. Aynı zamanda birçok kişi çevresinden aldığı referans ile beraber yönlendirme üzerinden avukata başvuru gerçekleştirir. Diğer yandan boşanma süreci içerisinde arzu edilen istekleri yerine getirebilecek nitelikte avukatlar tercih edilir. Tabii bu konuda dikkat edilmesi gereken belli başlı bazı hususlar bulunmaktadır.

- Mutlaka boşanma avukatı ile yüz yüze görüşme yapılmalıdır.

- Gerekli olan istekler eksiksiz bir şekilde avukata söylenmelidir.

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- Mutlaka referanslara, tecrübeye ve başarıları önem verilmelidir.

- Ayrıca kişi anlaşabileceği boşanma avukatı ile bu süreci devam ettirmelidir.

Genel olarak bu kriterler ile beraber avukat seçimi yapılabilmektedir. Böylece doğru bir süreç ile beraber mahkeme nezdinde ilgili haklar üzerinden istenilen alınabilir.

Boşanma Avukatları Nelere Bakar?

Genel anlamda anlaşmazlık yaşayan çiftler boşanmak istediklerinde boşanma avukatları üzerinden dava açar. Dava içerisinde ise velayet hakkı, tazminat, mal paylaşımı ile beraber birçok husus süreç içerisinde yer alır. Tabii bu süreç içerisinde aynı zamanda nafaka da yine önemli bir yere sahiptir. Dünyada en çok bilinen ve aynı zamanda görev yapan avukatlar içerisinde yer alır.