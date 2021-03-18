Boş Vermek ne demek? Boş Vermek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Boş vermek deyimi de çok sık kullanılan deyimlerden bir tanesidir. Kişilerin bir konu ile ilgili olarak kafa yormaması gerektiğini, bu konuyu düşünmenin bir faydası olmayacağını anlatmak amacı ile kullanılmaktadır.

Boş Vermek Ne Demek?

Bir konu ile ilgili olarak kişinin ilgisiz davranmasına boş vermek denir. Bazen de kişilerin bir konuyu çok sık düşünmelerinden dolayı, çok düşünmek kendilerine zarar vereceği için diğer insanlar tarafından boş vermek deyimi kullanılmaktadır.

Boş Vermek Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir kişiye ya da konuya insanların ilgisiz davranması, umursamaması, ilgilenmemesi, aldırmaması gibi anlamlara gelmektedir. Dilimizde bu deyim çok sık kullanılmaktadır.

Boş Vermek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Boş ver üzüldüğüne bile değmez.

Bu cümlede kişinin üzüldüğü konuya aldırmaması gerektiğini anlatmak amacı ile boş vermek deyimi kullanılmıştır.