Boş Fıçı Çok Langırdar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Boş fıçı çok langırdar atasözü, çok konuşan kişilerin aslında boş konuştukları ve bilgiçlik tasladıkları anlamına gelmektedir.

Boş Fıçı Çok Langırdar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bilgisi olan, erdemleri olan kişi çok konuşmaz. Konuşarak bilgisini ortaya dökmekten kaçınır. Fakat bilgisiz ve gösterişi seven kişiler çok konuşarak bilgiçlik taslarlar, bu yüzden boş sözlerle etraflarına rahatsızlık verirler. Çok bilen kişi, bildiğini ortaya dökmeyen ve erdem sahibi kişidir. Erdem yoksun kişilerin çok konuşmalarının sebebi, kendilerini göstermek istemeleridir.

Boş Fıçı Çok Langırdar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Eğer sen çok biliyorsan sus, o konuşsun, çünkü boş fıçı çok langırdar.