Boş Fıçı Çok Langırdar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri Türk kültüründe çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Her konu hakkında bir atasözü bulmak mümkündür. Bu atasözleri pek çok anlamlara gelebilir ve bu anlamlar genelde oldukça derindir. Bu derin anlam içeren atasözlerinden biri de boş fıçı çok langırdar atasözüdür. Bu atasözü boş fıçı fazla langırdar olarak da bilinmektedir. Peki, bu atasözü ne anlama gelmektedir ve cümle içinde kullanımı ne şekilde olur? İşte tüm merak edilenler.
Boş fıçı çok langırdar atasözü, çok konuşan kişilerin aslında boş konuştukları ve bilgiçlik tasladıkları anlamına gelmektedir.
Boş Fıçı Çok Langırdar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bilgisi olan, erdemleri olan kişi çok konuşmaz. Konuşarak bilgisini ortaya dökmekten kaçınır. Fakat bilgisiz ve gösterişi seven kişiler çok konuşarak bilgiçlik taslarlar, bu yüzden boş sözlerle etraflarına rahatsızlık verirler. Çok bilen kişi, bildiğini ortaya dökmeyen ve erdem sahibi kişidir. Erdem yoksun kişilerin çok konuşmalarının sebebi, kendilerini göstermek istemeleridir.
Boş Fıçı Çok Langırdar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Eğer sen çok biliyorsan sus, o konuşsun, çünkü boş fıçı çok langırdar.
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