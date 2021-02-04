Boş Çuval Dik / Ayakta Durmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri geçmişten günümüze kadar gelen, atalarımızın deneyimleri ile dolu olan, kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskilerin yaşadıkları olaylar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin tecrübelerinden faydalanırız. Boş çuval dik/ ayakta durmaz sözü de bunlardandır. Peki, boş çuval dik/ ayakta durmaz atasözünün anlamı nedir? Merak edilen tüm detayları derledik.
Boş çuval dik/ ayakta durmaz atasözü bir insanın kabiliyeti olmadıkça, kendini geliştirmedikçe düzgün bir iş yapamaz.
Boş Çuval Dik/ Ayakta Durmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Boş çuval dik/ ayakta durmaz atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır:
Karnı doymayan çalışmaz. / Bilgisiz, becerisi olmayan birey, kendisine yüklenilen vaziyete tutunamaz. Gerçeklere dayanmayan ve ihtiyaçlara cevap vermeyen bir plan yürümez. Bu şekilde çeşitli anlamlarda tanımlanmaktadır.
Boş Çuval Dik/ Ayakta Durmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bu atasözünün cümle içinde farklı kullanım şekilleri mevcuttur. Bunlara şu şekilde örnek verebiliriz: Ona hangi görevi verirsen ver, ne kadar emek harcarsan harca ama unutma ki atalarımız boş çuval dik/ ayakta durmaz demişlerdir. Veya başka bir kullanım: Ne kadar uğraşırsan uğraş boş çuval dik/ ayakta durmaz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle