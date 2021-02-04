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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 04.02.2021 - 03:40 | Son Güncelleme:

Boş Çuval Dik / Ayakta Durmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Boş Çuval Dik / Ayakta Durmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri geçmişten günümüze kadar gelen, atalarımızın deneyimleri ile dolu olan, kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskilerin yaşadıkları olaylar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin tecrübelerinden faydalanırız. Boş çuval dik/ ayakta durmaz sözü de bunlardandır. Peki, boş çuval dik/ ayakta durmaz atasözünün anlamı nedir? Merak edilen tüm detayları derledik.

Boş çuval dik/ ayakta durmaz atasözü bir insanın kabiliyeti olmadıkça, kendini geliştirmedikçe düzgün bir iş yapamaz.

 Boş Çuval Dik/ Ayakta Durmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Boş çuval dik/ ayakta durmaz atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır:

 Karnı doymayan çalışmaz. / Bilgisiz, becerisi olmayan birey, kendisine yüklenilen vaziyete tutunamaz. Gerçeklere dayanmayan ve ihtiyaçlara cevap vermeyen bir plan yürümez. Bu şekilde çeşitli anlamlarda tanımlanmaktadır.

 Boş Çuval Dik/ Ayakta Durmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu atasözünün cümle içinde farklı kullanım şekilleri mevcuttur. Bunlara şu şekilde örnek verebiliriz: Ona hangi görevi verirsen ver, ne kadar emek harcarsan harca ama unutma ki atalarımız boş çuval dik/ ayakta durmaz demişlerdir. Veya başka bir kullanım: Ne kadar uğraşırsan uğraş boş çuval dik/ ayakta durmaz.

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