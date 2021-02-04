Boş Çuval Dik / Ayakta Durmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Boş çuval dik/ ayakta durmaz atasözü bir insanın kabiliyeti olmadıkça, kendini geliştirmedikçe düzgün bir iş yapamaz.

Boş Çuval Dik/ Ayakta Durmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Boş çuval dik/ ayakta durmaz atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır:

Karnı doymayan çalışmaz. / Bilgisiz, becerisi olmayan birey, kendisine yüklenilen vaziyete tutunamaz. Gerçeklere dayanmayan ve ihtiyaçlara cevap vermeyen bir plan yürümez. Bu şekilde çeşitli anlamlarda tanımlanmaktadır.

Boş Çuval Dik/ Ayakta Durmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde farklı kullanım şekilleri mevcuttur. Bunlara şu şekilde örnek verebiliriz: Ona hangi görevi verirsen ver, ne kadar emek harcarsan harca ama unutma ki atalarımız boş çuval dik/ ayakta durmaz demişlerdir. Veya başka bir kullanım: Ne kadar uğraşırsan uğraş boş çuval dik/ ayakta durmaz.