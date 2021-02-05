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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 05.02.2021 - 03:32 | Son Güncelleme:

Boş Başak Dik Durur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Boş Başak Dik Durur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Şüphesiz ki atasözlerinin içerdiği anlamları kavrayabilmek için iyi düşünmek gerekir. Çünkü bu atasözlerinin içindeki anlamlar keşfedildiğinde bize pek çok dersler vermektedir. Bu atasözlerinden biri de boş başak dik durur atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelmektedir? Boş başak dik durur atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? İşte boş başak dik durur atasözü ile ilgili bilinmesi gerekenler.

Boş başak dik durur atasözü, kişi her ne kadar bilgisiz olsa da, kendini bilgili göstermek için etrafındakilere yüksek bakar anlamına gelmektedir.

 Boş Başak Dik Durur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Cahil ve bilgisiz insanlar kendilerini etraflarına kanıtlamak ve kendilerinin farklı olduğunu göstermek için büyüklenirler. Kendilerini kanıtlamak için kendilerini olduklarından büyük ve farklı gösterirler. Fakat her ne kadar dik dursalar da, aslında içleri boştur. Bu insanlar her ne kadar kendilerini bilmiş olarak göstermek isteseler de, etrafındaki insanlar tarafından bu insanların içlerinin boş olduğu anlaşılır.

 Boş Başak Dik Durur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bırak o istediği kadar konuşsun, sonuçta boş başak dik durur, kulak asma.

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