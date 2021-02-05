Boş Başak Dik Durur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Boş başak dik durur atasözü, kişi her ne kadar bilgisiz olsa da, kendini bilgili göstermek için etrafındakilere yüksek bakar anlamına gelmektedir.

Boş Başak Dik Durur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Cahil ve bilgisiz insanlar kendilerini etraflarına kanıtlamak ve kendilerinin farklı olduğunu göstermek için büyüklenirler. Kendilerini kanıtlamak için kendilerini olduklarından büyük ve farklı gösterirler. Fakat her ne kadar dik dursalar da, aslında içleri boştur. Bu insanlar her ne kadar kendilerini bilmiş olarak göstermek isteseler de, etrafındaki insanlar tarafından bu insanların içlerinin boş olduğu anlaşılır.

Boş Başak Dik Durur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bırak o istediği kadar konuşsun, sonuçta boş başak dik durur, kulak asma.