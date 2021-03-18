Börtü Böcek ne demek? Börtü Böcek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler hayatımızda önemli bir yer kaplıyor. Neredeyse tüm cümlelerimizin içinde en az bir deyim yer alıyor. Deyimlerin bu denli sık kullanılmalarının sebebi içerdikleri derin anlamlar olarak ifade ediliyor. Fakat deyimlerin doğru kullanılmadığı zaman anlam bütünlüğü bozulur ve cümle komik bir hal alabilir. Bu sebeple deyimlerin anlamlarını ve kullanım alanlarını sizin için derledik.
Deyimler bazen kendimizi ifade etmek için bazen de karşımızdaki kişiye net bir cevap verebilmek için oldukça etkili birer cümle olarak değer görüyor. Bu cümleleri en verimli şekli ile kullanmak bizi birçok diyalogdan galip bir şekilde çıkarabilir.
Börtü Böcek Ne Demek?
Börtü böcek deyimi birden fazla böceği ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Genel böcek çeşitleri, akrep, yılan gibi türleri de ifade ederken börtü böcek deyimi ile genelleme yapılabiliyor.
Börtü Böcek Deyiminin Anlamı (TDK)
Börtü böcek deyimi çeşitli böcekler şeklinde anlamlandırılıyor. Akrep, örümcek ve genel böcek türlerini genel olarak ifade etmek için börtü böcek deyimi sıklıkla kullanılıyor.
Börtü Böcek Deyimin Cümle İçinde Kullanımı
Bahçede börtü böcek istilası var.