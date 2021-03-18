Börtü Böcek ne demek? Börtü Böcek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler bazen kendimizi ifade etmek için bazen de karşımızdaki kişiye net bir cevap verebilmek için oldukça etkili birer cümle olarak değer görüyor. Bu cümleleri en verimli şekli ile kullanmak bizi birçok diyalogdan galip bir şekilde çıkarabilir.

Börtü Böcek Ne Demek?

Börtü böcek deyimi birden fazla böceği ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Genel böcek çeşitleri, akrep, yılan gibi türleri de ifade ederken börtü böcek deyimi ile genelleme yapılabiliyor.

Börtü Böcek Deyiminin Anlamı (TDK)

Börtü böcek deyimi çeşitli böcekler şeklinde anlamlandırılıyor. Akrep, örümcek ve genel böcek türlerini genel olarak ifade etmek için börtü böcek deyimi sıklıkla kullanılıyor.

Börtü Böcek Deyimin Cümle İçinde Kullanımı

Bahçede börtü böcek istilası var.