Börek Kaç Dakikada Pişer? Fırında Börek Kaç Dakikada Ve Kaç Derecede Pişirilir?

Küçük büyük fark etmeden herkes börek yemeyi çok sevmektedir. Lezzetli börekler yapmak için genellikle fırınlardan yararlanılır. Fırında yapılan börekler hem lezzetli hem de daha hafif olmaktadır.

Börek Fırında Kaç Dakikada Pişer?

Fırında istediğiniz zaman börek yapabilirsiniz. Börek yapacağınız zaman öncelikle malzemeleri hazırlamanız gerekmektedir. Malzemeler hazırlanıp börek yapıldığı zaman sırada pişirme evresi bulunmaktadır. Böreği pişirirken dikkatli olmak gerekir. Çünkü böreği gereken sürede fırından çıkarmak lazımdır. Aksi halde fırında uzun kalan börek kurur veya yanar. Erken çıktığı zamanda çiğ kalır.

Böreğin fırında pişme süresi böreğin türüne göre değişebilir. Örneğin, sigara böreği fırında 20 dakika civarında pişmektedir. Su böreği ise ortalama olarak 45 dakikada pişer. Bu yüzden seçtiğiniz börek türüne göre pişirme süresini ayarlamanız gerekmektedir.