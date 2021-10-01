Borçlar hukuku nedir ve neden önemlidir? Borçlar hukuku ilkeleri ve çalışma alanları

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Esnaf üzerinden ele alınması ile beraber karşılıklı yaşanan borç durumu borçlar hukuku üzerinden ele alınmaktadır. Kanun nezdinde önemli bir yere sahiptir ve belli başlı ilkeleri bulunur. Aynı zamanda geniş çaplı çalışma alanı olduğunu da söylemek mümkün.

Borçlar Hukuku Nedir?

Borçlar hukuku özel bir hukuk dalı olarak ön plana çıkmaktadır. Eşitler arasında meydana gelen borç ilişkisini inceleyen ve bu doğrultuda ele alan disiplin olarak da anlatmak mümkün. Borçlar Kanunu aynı zamanda özel hukukta borçlar hukuku açısından kaynaklık eder. Bu bağlamda borçlar hukuku içerisine giren borç ilişkisini inceleyen ve bu konuda gerekli düzenlemeleri gerçekleştiren bir kanundur. Günümüzde özellikle ticari açıdan ve esnaf el ilgilendiren önemli kanunlar içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün.

Borçlar Hukuku Neden Önemlidir?

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Taraftar arasında meydana gelen borç ilişkisini inceleyen ve buna göre haklı durumu ortaya çıkaran hukuk borçlar hukukudur. O yüzden bu yönüyle yasal açıdan doğru durumu ortaya çıkarmak için önemli bir yere sahiptir. Her iki tarafın hak sınırlarını belirleyen ve bu doğrultuda koruyan, alacaklı ve borçlunun birbirine karşı yasal yükümlülüklerini gösteren bir yapıdır. Böylece borçlar üzerinden iki tarafında hakları ortaya çıkarılır ve bu bağlamda yasal süreç üzerinden düzenleme gerçekleştirilir. Hangi taraf haklı ise yasal kanun çerçevesinde borçlar hukuku üzerinden ilgili yaptırım gerçekleşebilmekte ve ilgili kişi haklarını savunabilmektedir.

Borçlar Hukuku İlkeleri

Borçlar hukuku ortaya çıkan borç ilişkisini ele alması ile beraber, aynı zamanda bu konuda hakları koruyan önemli bir kanun dur. Tabii bu kanunlar belli başlı bazı ilkelere dayandırılır ve bu bilgiler üzerinden ele alınır.

- İrade özgürlüğü ilkesi

- Nisbilik ilkesi

- Kusur sorumluluğu ilkesi

- Dürüstlük ilkesi

- Üçüncü kişi aleyhine borç kullanma ilkesi

- Borçlunun yerleşim yerinde ifa ilkesi

- Sözleşmede ivaz (Karşılık ilkesi)

Bu şekilde yukarıdaki ilkeler üzerinden ele alınan en önemli hukuklar içerisinde yer almaktadır. Böylece ilgili kanun ve hukuk kapsamında alacaklı ve borçlu üzerinden borç ilişkisi etkin bir şekilde ele alınır. Tarafların hakları konulur ve bu haklar çerçevesinde ilgili sonuç yasal çerçeve düzeyinde ortaya çıkarılır.

Borçlar Hukuku Çalışma Alanları

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Borçlar kanunu birçok farklı çalışma alanı üzerinden belli başlı işlemleri ele almaktadır. Burada temel olarak önemli olan meydana gelecek borç ilişkisi üzerinden yasal düzeyde sonucun çözümlenmesidir. Standart bir yapı altında kanun neresinde ele alınmış maddeler ile beraber, belirlenmiş ilkeler doğrultusunda işlem gerçekleştirilir. Bu bağlamda borç hukukunu ele alan çalışma alanları şunlar olarak öne çıkar;

- Bütün sözleşme türlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar

- Sözleşmelerin doğru ve etkin bir şekilde hazırlanması

- Sebepsiz zenginleşme

- Haksız fiil

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Bu şekilde yukarıdaki çalışma alanları üzerinden pek çok farklı sektör kapsamında işlem yapılmaktadır. Bu bağlamda akla gelebilecek olan birçok farklı esnaf ve tüccar için önemli bir yere sahiptir. Yapılan sözleşme ile beraber alacaklı ve verecekli üzerinden borç ilişkisi, iş sözleşmesi kapsamında ele alınmaktadır. Yaşanabilecek tüm sorunlar ve uyuşmazlıklar ile beraber gidilmesi gereken durumlar açısından büyük bir öneme sahiptir. Tabii borçlar kanunu ile beraber borç ilişkisi üzerinden işlem yapılabilmesi için, yazılı olarak sözleşme bulunması gerekmektedir.