Borç Yiyen Kesesinden Yer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Borç yiyen kesesinden yer atasözü bir insanın herhangi birinden borç alarak sanki kendi parasıymış ve geri ödemesi yapmayacak gibi harcamasının yanlış olduğu, gerisinden geri o borcun o insana döneceğini anlatmaktadır.

Borç Yiyen Kesesinden Yer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Borç yiyen kesesinden yer atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Alışverişini borçlanarak yapan kişi, o an içinde, cebinden çıkararak para ödemediği için mutlu olur. Ancak şöyle bir durum var ki, para yine kendi cebinden gidecektir. Çünkü borcunu ödemek zorundadır. Aslında borca özenilecek bir şey değildir. Ancak modern dünyanın banka, kredi gibi kolaylıkları insanları daima borçlu yapmaya zorlamakta ve hatta özendirmekte; kartlı alış-verişler ile henüz kazanmadıkları paraları harcatmaktadır.

Borç Yiyen Kesesinden Yer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: İstediğin kadar borç parayı bedava gibi görüp harca ama unutma ki borç yiyen kesesinden yer.