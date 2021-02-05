Borç Yiğidin Kamçısıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Neredeyse herkes bir şekilde birinden borç almıştır. Bu borç almanın sonucunda ise insanlar nasıl değişiklik gösterdiğini "borç yiğidin kamçısıdır" atasözü ile anlatılmıştır.

Borç Yiğidin Kamçısıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre "borç yiğidin kamçısıdır" atasözünün anlamı şu şekilde olmaktadır. Bir arkadaşından, bankadan ya da herhangi bir kaynaktan borç alan kişiler bu borçlarını ödemek için daha fazla çalışmaya istekli olmaktadırlar. Borç olan kişilerin performansındaki bu artış "borç yiğidin kamçısıdır" atasözü ile açıklanmaktadır.

Borcu olan kişiler daha fazla çalışmalarının sebebi kendilerini zorunlu hissetmelidir. Çünkü borçlarını ödeyememe eri durumunda hem yasal uygulamalar hem de mahcubiyet söz konusu olmaktadır.

Borç Yiğidin Kamçısıdır Atasözünün Cümle İçindeki Kullanımı

Yapılan bir araştırmada şirket içerisindeki çalışanların performans artış azalış oranlarının sahip oldukları borçlarla ilgili olduğu tespit etmiştir Bu tespit borç yiğidin kamçısıdır atasözünün doğrular niteliktedir.