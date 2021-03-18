Borç Harç ne demek? Borç Harç deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kişilerin ekonomik durumlarını belirtirken kullanılan deyimlerimizden birisi de "borç harç" olmaktadır.

Borç Harç deyimi Ne Demektir?

Borç almak ve sonrasında geri ödemek anlamında kullanılan "borç harç" deyimi genellikle bu eylemi ekonomik hayatlarının bel kemiği haline getirmiş kişiler tarafından kullanılmaktadır.

Borç Harç Deyiminin Anlamı

Ekonomik yetersizlik sebebi ile yapmaları gereken işler için çevrelerinden ya da finans kuruluşlarından sonradan ödemek üzere alınan paralara borç denmektedir. Ancak bu deyimin bizlere anlattığı bu borç alma ve ödeme işlemlerinin genellikle sürekli olduğudur. Diğer bir olasılık ise günlük yaşantı dışında harcamalar için karşılamak için alınan borçlar için de kullanılmasıdır.

Borç Harç Deyiminin Cümle İçerisindeki Kullanımı

Beş çocuğu ve askeri ücretli maaşıyla borç harç içerisinde yaşıyorlardı.

Bozulan taksiyi yine borç harçla yaptırdı.

Borç harç içinde geçen yaşamı milli piyangoyu kazanması ile son buldu.