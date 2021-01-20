Bootstrap nedir ve ne işe yarar? Bootstrap nasıl kullanılır?

Öncelikle yeni başlayanları bu kütüphanelerin korkutmaması önemlidir. Bunun nedeni ise kod tabanında her şeyin ezberlenmek zorunda olmamasıdır. İşleyiş mantığının bir kez öğrenilmesi sonrasında internetten araştırarak çözüm geliştirmek kolaydır. Bu bakımdan bootstrap’ın sizi korkutmasına izin vermeyin

Bootstrap Nedir ve Ne İşe Yarar?

Bootstrap’ın twitter tarafından geliştirildiğinden söz etmiştik. Bu doğrultuda açık kaynak kodlu, ücretsiz ve iş yükünü mümkün olduğunca hafifleten CSS-HTML ve JS kütüphanesi olarak karşımıza çıkar. Hemen her web tarayıcı ile uyumlu bir alt yapıya sahiptir. İçerisinde yer alan kütüphanede bulunan pek çok bileşen aracılığı ile web tasarımcıların işleri oldukça kolaylaşır. Bu nedenle de kullanım alanı oldukça geniştir.

Kurulan web sitelerinde bulunan farklı ekran boyutlarına uyarlanabilme özelliği bulunur. Bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlara uygun tasarım elde edilebilir. Web sitesinin şekillenmesi sırasında etkili zaman yönetimi sunar. Kısa zamanda tasarım şekillendirme olanağı sunar. Pek çok tarayıcıda çalışması için öğe düzenlenmesinde karmaşıklığı giderir. Yalnızca birkaç satır kod ile çalışmamıza ekleyerek opera, chrome, firefox, safari, internet Explorer çalıştırılabilir.

Bootstrap Nasıl Kullanılır?

Sematic, metarialize, foundation gibi pek çok rakibi olan bootstrap, kısa zamanda etkili sonuç sunduğu için daha fazla tercih edilen uygulamalar arasındadır. Bootstrap kullanımı için öncelikle kendi sitesinden dosyanın indirilmesi gereklidir. CDN olarak da kullanılma özelliği olsa da indirmek ilerleyen aşamalar için daha sağlıklı olacaktır. Linke tıklayıp indirme işlemini tamamlamasının ardından sıkıştırılmış dosya halinde bilgisayarınıza indirme tamamlanır. Ardından sıkıştırılan dosyayı klasöre çıkartın.

Dosyanın çıkarma işlemi bittikten sonra bootstrap.css veya bootstrap.min.css’lerinden herhangi birini CSS klasörüne taşımanız yeterli olacaktır. Herhangi biri denilmesinde ki maksat .min uzantısı ile sıkışmış olmasıdır. Bunun anlamı sie içinde değişiklik yapılmasının zaman alacağıdır. Bu işlemle uğraşmak da biraz karışık gelebilir. Şayet değişiklik yapmak istenmiyorsa .min uzantısı kullanılır. değişikliğin çok gerekli olduğu bir durum meydana çıkarsa klas içerisinde bulunan !important özelliği aracılığı ile özelleştirme işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanımı ise; isteğe bağlı JS ve CSS dosyalarının sayfa içerisine çağrılmasının ardından HTML içerisinde kullanımı yapılabilir. Kullanımı oldukça basittir. Bir kağıt düşünün ki; projenin bu kağıt üzerine çıkarılması gerekiyor. Alan yönetimi açısından bakılırsa bu kağıdın 12 eşit parçaya ayırır.