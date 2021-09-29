Boomerang ne demek? Boomerang kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Boomerang olarak yabancı dilde yazılsa bile Türkçede bumerang olarak bilinmektedir. Genelde oyun amaçlı değerlendirilen bir sopa olduğunu söylemek mümkün.

Boomerang Ne Demek?

Kıvrık bir sopa görünümüne sahip olan, atıldığında belli bir hizada geri dönen alet bumerang olarak bilinmektedir. Genelde ahşap tasarım üzerinden değişik renklerde boyanarak hazırlanır.

Boomerang Kelimesinin Anlamı Nedir?

Genel olarak V şeklinde bir görüntüsü bulunan bumerang, ileri doğru atıldığı vakit belli bir eksen eşliğinde geri dönen bir sopadır.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit bumerang kelimesi, ‘Ağaçtan yapılmış, kıvrık bir görüntüye sahip ve atıldığı zaman geri dönen sopa’ biçiminde ifade edilmektedir. Tek başına ya da cümle içerisinde bumerang kelimesi bu anlamı ile beraber kullanılabilir. Özellikle oyun amaçlı çok fazla değerlendirildiğini ifade etmek mümkün. Dünya çapında birçok farklı ülkede kullanılan bir sopa çeşididir.