Bonservis Nedir, Ne İşe Yarar? Futbolda Ve Tüm Sporlarda Bonservisin Tanımı Ve Sözlük Anlamı

Bonservis ve transfer sözleşmeleri birbirleriyle bağlı olan kavramlar olarak kabul görmektedir. Bonservis ile spor kulüplerinin oyuncu transferleri arasında bulunmakta olan ilişki sebebiyle yüksek miktarlarda paraların el değiştirmesi durumu söz konusu olmaktadır.

Bonservis Nedir, Ne İşe Yarar?

Futbolda bonservis bir takım ile sözleşmesi bulunmakta olan futbolcu ile transfer görüşmesi yapabilmek amacı doğrultusunda ödenen ücrettir. Buradan da anlaşılacağı şekilde bonservis ödemesi gerçekleştirilmiş durumda olan oyuncunun mevcut durumdaki sözleşmesi böylece devam etmektedir. Böylelikle profesyonel futbolcuların kulüp ile sözleşmeleri beş yıla kadar olan bir süre boyunca uzayabilmektedir.

Bonservis terimi, spor camiasında transfer ücreti olarak da adlandırılmaktadır. Herhangi bir futbolcu için transfer esnasında ödenecek olan miktarın bir üst limiti bulunmaz. Bu kapsamda futbolcunun sözleşmesi devam ederken başka bir takıma transferinin edilmesi durumu söz konusu ise bonservis bedeli yeni kulüp tarafından ödenir. Ödenmiş durumda olan bu ücretin sahibi ise mevcut durumda futbolcu ile sözleşmesi mevcut durumdaki kulüp olmaktadır.

Türkiye’de bonservisi en yüksek düzeyde olan futbolcular çoğunlukla A Milli Takım forması giymektedir. Bu doğrultuda en yüksek transfer bedeli sahipleri; Arda Turan, Cenk Tosun ve Çağlar Söyüncü olarak listelenmektedir.

Futbolda ve Tüm Sporlarda Bonservisin Tanımı ve Sözlük Anlamı

Bonservis, futbolda ve tüm sporlarda bir sporcunun bir takımla sözleşmesi devam ederken başka bir takıma transfer işleminin gerçekleşebilmesi adına sözleşmesi devam etmekte olan takıma bir ücret ödemesi gereken ücret olarak tanımlanır.

Bir sporcunun bonservisini elinde tutmak demek söz konusu sporcunun sözleşmesi mevcut durumda olan kulüple sözleşmesinin sona ermiş ya da sona ermek üzere olduğu anlamına da gelmektedir. Bir sporcunun bonservisini almadan kiralanması ve transferinin gerçekleşmesi de söz konusu olabilmektedir.

Bonservis, anlaşmalı olduğu kulübüyle sözleşmesi devam etmekte olan bir futbolcunun transferi için kulübüne ödenmesi gereken bedel olarak kullanılmaya devam ediliyor olsa da geçerliliğini neredeyse kaybetmiş durumda olan bir kavramdır. Bir futbolcu sadece bonservis ücretini ödendiği takdirde bir başka kulüp ile sözleşme yapabilmekteydi. Aksi takdirde ya mevcut kulübünün önermiş olduğu ücretle sözleşmesini uzatmak ya da futbolu bırakmak mecburiyetinde kalmaktaydı.

Artık son dönemlerde kulübüyle olan mevcut sözleşmesi biten bir futbolcu istediği herhangi bir kulübe imza atmak için böyle bir bedel ödemek mecburiyetinde değil. Ancak bonservis terimi halen kullanılmaya devam etmektedir. Fakat bugün kullanılan haliyle bonservis bildiğimiz tazminat anlamına gelmektedir. Yani kulübü ile olan sözleşmesinin süresi bitmemiş durumda olan bir sporcu bu sürenin sonunu beklemeden başka bir takıma gitmek isterse, sözleşmesinde belirtilmiş durumda olan ya da o anda kulüp tarafından belirlenmiş olan bedeli sözleşme bozma tazminatı olarak kulübüne ödemek mecburiyetindedir.

Bir başka ifadeyle eğer bir kulüp sözleşmesi devam eden bir futbolcuyu takımına transfer etmek istiyorsa bu tazminatı ödemeyi kabul etmek zorunda kalır. Bu da bir nevi futbolcu tapusu olarak işleyen fakat günümüzde geçerliliğini yitirmiş olan bonservisten çok farklı bir olaydır. Sonuç olarak bonservis futbolcu alım satımını mümkün kılan bir kavram iken bugün geçerli durumda olan şey profesyonelliğe çok daha uygun olan sözleşme ve tazminat sistemi olmaktadır.

Fransızca kökenli olan bonservis kelimesinin sözlük anlamı şu şekildedir; İktisat alanındaki sözcük anlamı: İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilmiş olan ve görevini iyi yaptığını belirten belge demektir.