Bölünerek Üreme Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Sporla Üreme Yapan Canlılar Hangileri Ve Örnekleri

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Gözle görülmeyen canlılar üzerinden de tarif edilebilecek olan bölünerek üreme, canlı varlıklar konusunda en etkin üreme yöntemlerinden biridir. Birçok farklı özelliği olması ile beraber aynı zamanda örnekler üzerinden ele almak mümkün. Ayrıca bu canlılar kapsamında genetiğin bir sonraki nesle aktarılması için önemli bir üreme yöntemidir.

Bölünerek Üreme Nedir?

Belli bir olgunluğa erişmiş olan hücrenin, ikiye bölünmesi ile beraber gerçekleşen üreme bölünerek üreme olarak ifade edilir. Birçok safhası olması ile beraber, genetik materyalin bölünmesi ve aktarılması üzerinden üreme sağlanır. Özellikle bakteri ve protistaların büyük bir çoğunluğunda görülen üreme yöntemleri içerisinde bulunuyor. Bu üreminin aslı ise mitoz ile beraber amitoza dayanmaktadır. Bu sayede bireyler tamamen aynı özelliklere sahip şekilde birbirinden ayrılır. Yani genetik materyal bütünüyle bölüme suretiyle her iki tarafa da aktarılmaktadır.

Bölünerek Üreme Özellikleri Nelerdir?

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Bölünerek üreme günümüzde birçok farklı özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Özellikle de genetik materyali kapsamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek mümkün.

- İlgili canlılar aynı genetik materyal üzerinden bölünerek çoğalır.

- Özellikle genetik materyal tamamıyla aktarılır.

- Tek hücreli canlıların belli bir yerden boğumlanarak ayrılması sonucu gerçekleşir.

- Tek hücre üzerinden 2 yeni hücre oluşur ve genetik olarak aynıdırlar.

- Mitoz ve amitoz bölünme evreleri üzerinden gerçekleşir.

- Birçok farklı canlı üzerinde gerçekleşen bir üreme yöntemidir.

Yukarıda verilen özellikleri ile beraber bölünerek üreme ön plana çıkıyor. Günümüzde özellikle tamamen genetik materyalin aktarılmasını sağlayan üreme biçimi olarak ifade etmek mümkün. Belli başlı evreleri ve safhaları üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleşen bir üremedir. Aynı zamanda bu üreme doğrudan hücreler üzerinden gerçekleşir ve hücre bölünmesi olarak da anlatılabilir.

Sporla Üreme Yapan Canlılar Hangileri

Sporla üreme aynı zamanda bölünme üzerinden yapılan üreme şeklinde ifade edilebilmektedir. Bu yönüyle önemli bir yere sahip olması ile beraber, birçok farklı canlı üzerinde ortaya çıkan bir durumdur.

- Mantarlar

- Plazmadiumlar

- Çiçeksiz olan tüm bitkiler

- Bakteriler

- Protistalar

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Bu şekilde yukarıda geçen tüm canlılar bölüme yöntemi üzerinden üreme yeteneklerine sahiplerdir. Bu sebepten dolayı aynı genetik materyali etkin bir şekilde bir sonraki nesle aktarma şansı elde ederler. Mitoz ve amitoz üzerinden bölünme ile beraber gerçekleşen bu durum, hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Özellikle gözle görülmeyen ve tek hücreli canlılar için gerçekleşen bir üreme olarak da ifade etmek mümkün.

Sporla Üreme Yapan Canlı Örnekleri

Özellikle bitkiler üzerinden ele almak suretiyle sporla üreme yapan canlı konusunda birçok değişik örnek vermek mümkün. Aynı zamanda bölünerek üreme olarak da ifade edilecek olan bu durum, genelde tek hücreli canlılar üzerinden sağlanmaktadır. Bu bağlamda özellikle mantarlar, eğreltiotu, kara yosun ve birçok farklı tohumsuz bitki üzerinden örnek verilebilir.

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Genelde kalın bir örtü ile çevrilmiş olan ve olumsuz koşullara dayanıklı bir üreme şekli olarak sporla üreme ön plana çıkıyor. Aynı zamanda özelleşmiş üreme yöntemi şeklinde de ifade edildiğini söylemek gerekir. Hem hayvanlar hem de bitkiler üzerinden ortaya çıkan bir üreme şeklidir. Günümüzde özellikle bitkiler açısından, insanlık üzerinden bakıldığında önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün.