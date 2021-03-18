Bölük Pörçük ne demek? Bölük Pörçük deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler konuşma ve yazışmalarda kullanılan anlatıma bir akıcılık katan söz gruplarıdır. Nadir de olsa tek kelimeden oluşan deyimler de bulunmaktadır.

Bölük Pörçük Ne Demek?

Sıklıkla karşımıza çıkan bölük pörçük deyiminin anlamı merak edilmektedir. Bölük pörçük bütün halde olmayan anlamında kullanılan bir deyimdir. Parça parça halde yapılan işlerde genellikle bu deyim kullanılmaktadır.

Bölük Pörçük Deyiminin Anlamı (TDK)

Bölük pörçük deyimi TDK'ya bakıldığında bir bütünlük sağlamayan anlamını taşımaktadır. Deyim parça parça halde olan nesneleri yahut da işleri tanımlamak amacıyla söylenmektedir.

Bölük Pörçük Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Deyimin anlamını tam olarak özümseyebilmek için örnek cümlelerdeki kullanımına bakılmalıdır. Bu şekilde deyimin tam manası kolayca anlaşılabilmektedir. Sizin için bölük pörçük deyiminin örnek cümle içinde kullanımı TDK anlamına uygun şekilde derledik.