Bolu plaka kodu kaçtır? Bolu ve ilçelerinin plaka harfleri

Pek çok vatandaş illerin plaka kodlarını ve ilçelerin harflerini öğrenmek için araştırmalar yapmaktadır. Bolu ili ise son yıllarda en çok araştırılan şehirlerden birisidir.

Bolu Plaka Kodu Kaçtır?

Plaka ülkemizde ve dünyada otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet ve taksi gibi taşıtlara verilen numara ve harflerden oluşmaktadır. Her ülkenin kendisine ait bir plaka sıralaması bulunmaktadır. Ülkemizdeki bu sıralamada ilk iki sayı şehrin kodu olmaktadır. Böylece plakalarda yer alan ilk iki kod aracın hangi şehre ait olduğunu belirlemektedir.

Ülkemizde bulunan tüm illerin birbirinden farklı plaka kodları bulunmaktadır. Araçların plakasında yer alan kodlar ise o aracın hangi ile ait olduğunu belirtmektedir. Bu sayede şehirler belirli bir düzene girer. Son yıllarda en çok araştırılan illerden birisi de Bolu'dur. Bolu ilinin plaka kodu 14 olmaktadır. Bolu iline ait araçların plaka kodu ise 14 numaradır.

Bolu İlçelerinin Plaka Harfleri Nelerdir?

Bolu 14 numaralı plaka koduna sahiptir. Bu kod Bolu ilçeleri içinde geçerli olsa da plaka harfleri farklı olabilir. Bu doğrultuda alt ve üst sınır kapsamında harf ile rakam üzerinden belli başlı plakalar yer almaktadır. Bolu ilçelerine ait plaka harfleri şunlardır:

Bolu Merkez İlçesi

- 14 AC 001 - 14 AZ 999

- 14 BA 001 - 14 BZ 999

- 14 BE 001 - 14 BE 999

- 14 EA 001 - 14 EZ 999

- 14 T 0001 - 14 T 2499

Bolu Gerede İlçesi

- 14 KA 001 - 14 KZ 999

- 14 M 5000 - 14 M 5499

- 14 T 3500 - 14 T 3999

Bolu Mudurnu İlçesi

- 14 LA 001 - 14 LZ 999

- 14 T 4000 - 14 T 4500