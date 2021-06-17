Bolu lise taban puanları 2021! Bolu LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Bolu'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Bolu'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 430,7068 3,52 0,18 BOLU / MERKEZ / İzzet Baysal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 388,8904 9,96 3,55 BOLU / GEREDE / Gerede Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 380,9814 11,63 3,75 BOLU / MERKEZ / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 364,3404 15,68 5,29